Fußball-Bezirksliga: Das Torjägerduell im Topspiel

Der Spitzenreiter TV Darmsheim trifft auf den Zweiten TSV Jahn Büsnau. Simon Lindner und Marc Hetzel sind die Torgaranten der beiden Teams.
Erster gegen Zweiter, Absteiger gegen Aufsteiger, dazu Derby – viele Facetten schüren die Erwartungen vor der Partie des TV Darmsheim gegen den TSV Jahn Büsnau an diesem Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Damit nicht genug. Auch in puncto Torjägerkrone beinhaltet das Duell einen interessanten Aspekt: auf der einen Seite Simon Lindner, mit überragenden 13 Treffern der aktuelle Toptorjäger der Staffel. Auf der anderen Seite Büsnaus Marc Hetzel, der bei bislang sieben Saisoneinsätzen sieben Tore erzielt hat und sich den zweiten Platz der Schützenliste mit Manuel Rath (TSV Musberg) und Flon Ajvazi (TV Echterdingen II) teilt.