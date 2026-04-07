Beim Heimspiel von Croatia Stuttgart muss die Polizei ausrücken. Derweil hat der TSV Jahn Büsnau unerwartet Pause und ist beim strauchelnden TSV Musberg die Trainerfrage geklärt.
Wie war das doch gleich mit Ostern? Ruhig, besinnlich, ein Fest der inneren Einkehr? Die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat an diesem Wochenende das Gegenteil geboten. Zum einen in sportlich positiver Hinsicht, in welcher die Tabelle beim ASV Botnang für Gefühlswallungen sorgt. Nächstes Wundertüten-Ergebnis der Staffel: Seit Samstag grüßt der Aufsteiger als neuer Spitzenreiter von Platz eins. Demgegenüber steht aber auch eine hässliche Seite. Anderer Schauplatz, andere Aufregung: Die Heimpartie von Croatia Stuttgart endete mit Beleidigungen, Drohungen und einem Spielabbruch. Die Polizei rückte mit drei Einsatzwagen aus.