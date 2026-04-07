Beim Heimspiel von Croatia Stuttgart muss die Polizei ausrücken. Derweil hat der TSV Jahn Büsnau unerwartet Pause und ist beim strauchelnden TSV Musberg die Trainerfrage geklärt.

Wie war das doch gleich mit Ostern? Ruhig, besinnlich, ein Fest der inneren Einkehr? Die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat an diesem Wochenende das Gegenteil geboten. Zum einen in sportlich positiver Hinsicht, in welcher die Tabelle beim ASV Botnang für Gefühlswallungen sorgt. Nächstes Wundertüten-Ergebnis der Staffel: Seit Samstag grüßt der Aufsteiger als neuer Spitzenreiter von Platz eins. Demgegenüber steht aber auch eine hässliche Seite. Anderer Schauplatz, andere Aufregung: Die Heimpartie von Croatia Stuttgart endete mit Beleidigungen, Drohungen und einem Spielabbruch. Die Polizei rückte mit drei Einsatzwagen aus.

Croatia Stuttgart – SV Bonlanden Von wegen also ein Spiel dauert 90 Minuten. Auf dem Sportplatz am Frauenkopf war schon nach 85 Schluss. Dann hatte der Schiedsrichter Sascha Wirth genug – er brach die Begegnung zwischen Croatia Stuttgart und dem SV Bonlanden beim Stand von 1:5 ab. Der Grund: Der Unparteiische fühlte sich durch einen Zuschauer der Gastgeberseite verbal bedroht. Schon zuvor soll der betreffende Mann im Publikum durch ständige beleidigende Zurufe aufgefallen sein. Als Wirth zuletzt dem Croatia-Trainer Niki Oroz wegen Reklamierens und Verlassens seiner Coaching-Zone die rote Karte zeigte, eskalierte die Situation.

So wartet nun Arbeit fürs Sportgericht. In einem bereits verfassten Sonderbericht führt Wirth, wie zu hören ist, eine „regelrechte Orgie“ an Beleidigungen an, aufgelistet im wenig druckreifen wörtlichen Detail. Auch Oroz soll im Nachgang des bereits feststehenden Abbruchs daran beteiligt gewesen sein. Die Polizei kam schließlich auf Anruf des in der Branche als erfahren geltenden Referees – er ist als Obmann der Chef der Schiedsrichtergruppe Kocher/Jagst.

Oroz selbst will sich auf Nachfrage unserer Zeitung nicht zu den Vorfällen äußern. Der Croatia-Abteilungsleiter Branimir Bresic nennt diese „ärgerlich“. „So verbringt man Ostern nicht gern. Wir müssen das jetzt erst einmal intern aufarbeiten, um eventuelle Konsequenzen zu ziehen“, sagt er. Irgendwie hochgeschaukelt habe sich das Geschehen, „wie bei einem rollenden Schneeball, der immer größer wird“. Erhitzt sah er die eigenen Gemüter schon mit dem frühen ersten Platzverweis der Begegnung. Jean-Andre Lozancic hatte für eine Notbremse gegen Dennis Adam nach gerade mal gut einer Viertelstunde ebenfalls Rot kassiert.

Alles in allem ergibt sich für die aktuellen Gastgeber somit ein zusätzliches Problemthema, das nicht unpassender kommen könnte. Als wäre es mit der rein sportlichen Malaise nicht schon genug. In der Tabelle stehen die Kroaten weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Der Abstand zu Rang 13, der nach jetzigem Stand der Relegationsplatz wäre, ist mit dem Nufringer Nachholspielsieg vom Gründonnerstag auf fünf Punkte angewachsen.

Missmut indes auch beim Gegner Bonlanden. „Da gewinnst du eigentlich klar und kannst dich nicht einmal freuen“, sagt der Trainer Carmine Napolitano, für dessen Elf Giancarlo Pinna und Lukas Tschentscher jeweils Toredoppelpacks schnürten. Ob er und die Seinen die Zähler am grünen Tisch erhalten, bleibt abzuwarten. Sollte sich herausstellen, dass niemand aus der offiziellen Croatia-Entourage Mitverantwortung am eigentlichen Ereignis des vorzeitigen Abpfiffs trägt, könnte auch ein Wiederholungsspiel drohen. Doppelt bitter für die Gäste: Ihr Angreifer Iakovos Kaligiannidis zog sich bei einem Sturz einen Mittelhandbruch zu.

Spvgg Holzgerlingen – TSV Jahn Büsnau

Unterdessen ist es für den TSV Jahn Büsnau unerwartet ein freier Ostermontag geworden. Denn die Auswärtspartie des nun Tabellendritten in Holzgerlingen fiel aus. Der Gegner bat kurzfristig um eine Spielabsage, nachdem am Wochenende einer seiner Teambetreuer im Alter von nur 43 Jahren verstorben war. „Unser Mitgefühl. Natürlich absolutes Verständnis“, sagt der Spielleiter Ralf Lenhardt. Und in Anbetracht der Nachricht ohne wirklichen Erwähnungswert, dass die Büsnauer somit umsonst einige ihrer Spieler für den Spieltag extra aus dem Osterurlaub zurückbeordert hatten, darunter der Torjäger Marc Hetzel. Gleiches gilt für die verpasste Möglichkeit zum Sprung auf Platz eins. Bei einem Sieg mit zwei oder mehr Toren Unterschied hätte das Lenhardt-Team an der Spitze den seit Samstag dort thronenden Mitaufsteiger ASV Botnang abgelöst. Nachholtermin gibt es noch keinen.

SV Rohrau – SV Vaihingen

Dennoch weiterhin hinter den Büsnauern liegt der ursprünglich deutlich höher gewettete Nachbar SV Vaihingen. Jener ist unverändert auf der Suche nach dem Flow der Hinrunde. Immerhin: nach zuletzt drei Niederlagen reichte es für die Schwarzbachkicker in Rohrau zu einem 2:2-Remis – welches beim Trainer Tim Schumann allerdings auch diesmal keine Freude aufkommen lässt. Sein Fazit: „Wir haben in der ersten Hälfte geschätzt 80 Prozent Ballbesitz, wir führen zweimal, und wir bringen eine tolle Energie auf den Platz.“ Ergebnis aber? Trotzdem erneut kein Sieg. Das ist aus Sicht des Coachs „sehr ärgerlich“.

Unter dem Strich waren die zwei Torbeteiligungen seines Teamoldies zu wenig. Maximilian Eisentraut traf nach einer Ecke per Kopf, zudem legte er für seinen Angriffspartner Tyron Ferrari auf. Letzterer gab nach mehrwöchigen Verletzungsproblemen eine Stunde lang ein gutes Startelf-Comeback. Dann war der Ferrari-Akku leer. „Er ist noch nicht wieder bei 100 Prozent. Aber man hat gleich wieder gesehen, dass er einfach über überragende Qualität verfügt“, konstatiert Schumann.

VfL Oberjettingen – TSV Musberg

Schumanns Osterlaune? Die war schließlich so lala, womit er sich unter der gleichen Gefühlsrubrik wie der Nachbar TSV Musberg einordnete. In dessen freudig verkündete Nachricht, dass das Trainergespann um zwei Jahre verlängert hat, platzte das aktuelle Spielresultat. Eine 1:4-Schlappe beim Tabellenletzten VfL Oberjettingen – so etwas nennt man dann wohl unglückliches Timing. Oder, um es mit besagtem Coach Christopher Eisenhardt zu sagen: „Eine große Enttäuschung für mich, was die Jungs diesmal gezeigt haben.“ Nach der noch akzeptablen ersten Hälfte habe die Mannschaft „offenbar gedacht, es geht vollends von allein“.

Dies stellte sich als Irrtum heraus. Dem Kopfball-Führungstor von Mal Hasaj sowie einem Pfostentreffer von Ruben Pinheiro Martins folgte die ernüchternde Wende. Nur noch im Sparmodus agierende Musberger wurden vom gastgebenden designierten Absteiger böse überrascht. „Keine Laufbereitschaft mehr, in der Defensive viel zu passiv“, moniert Eisenhardt.

Ob es besser gewesen wäre, die Seinen schon vor und nicht erst nach der Begegnung vom eigenen Verbleib zu informieren? Vielleicht. So wurde es zumindest von Seite des Trainers eine eher betretene Verkündigung. Sowohl Eisenhardt als auch der Spielleiter Lukas Zug betonen die beabsichtigte „wichtige Kontinuität“. Gemeinsam, so der Ex-Kapitän Zug, wolle man „die positiven Impulse der vergangenen Zeit weiterführen und ausbauen“. Mal ausgeklammert dabei die aktuelle Osterpanne, die dann auch am Turnerweg das besinnliche Fest platzen ließ.

Samstag-Spiele

Bereits am Karsamstag haben wie berichtet die Begegnungen TV Echterdingen II – ASV Botnang und Spvgg Cannstatt - TV Darmsheim stattgefunden. Infos siehe hier.

Die Statistik zum 21. Spieltag

Spvgg Holzgerlingen – TSV Jahn Büsnau abgesagt. Besonderes: Begegnung wegen eines Todesfalls im Holzgerlinger Mannschaftsumfeld abgesagt

SV Rohrau – SV Vaihingen 2:2. Tore: 0:1 Ferrari (15.), 1:1 Simon Kamm (16.), 1:2 Eisentraut (24.), 2:2 Tobias Kamm (43.). Besonderes: –

SV Nufringen – VfL Herrenberg 2:7. Tore: 1:0 Tauber (3.), 1:1 Kugel (7.), 1:2 Abalioglu (13.), 1:3 Hartmann (19.), 2:3 Ludolph (55.), 2:4 Leber (70.), 2:5 Franguere (77.), 2:6 Hart-mann (81.), 2:7 Egeler (87.). Besonderes: Lemberg (Herrenberg) wehrt Handelfmeter von Tropsch ab (23.)

VfL Oberjettingen – TSV Musberg 4:1. Tore: 0:1 Hasaj (37.), 1:1 Yannick Ruß (48.), 2:1 Yannick Ruß (53.), 3:1 Manneh (76., Eigentor), 4:1 Wolfer (77.). Besonderes: –

Croatia Stuttgart – SV Bonlanden abgebr. Tore: 0:1 Pinna (21.), 0:2 Tschentscher (42.), 0:3 Tschentscher (46.), 0:4 Pinna (47.), 0:5 Adam (56.), 1:5 Lovro Kobasic (81.). Besonderes: rote Karte für Lozancic (Croatia, 19./Notbremse) und Trainer Oroz (Croatia, 84./Reklamieren und Verlassen der Coaching-Zone); Spielabbruch, weil sich der Schiedsrichter durch einen Croatia-Zuschauer bedroht fühlte (85.)

TV Echterdingen II – ASV Botnang 1:3. Tore: 0:1 Daniel Schweizer (5.), 1:1 Theobaldt (13.), 1:2 Daniel Schweizer (33.), 1:3 Hachenbruch (75.). Besonderes: –

Spvgg Cannstatt – TV Darmsheim 2:0. Tore: 1:0 Haller (60.), 2:0 Caruso (74.). Besonderes: Gelb-Rot für Fichte (Cannstatt, 86.) und Kuonath (Darmsheim, 88.)

TSV Dagersheim – SV Deckenpfronn 3:4.Tore: 0:1 Wunsch (15.), 1:1 Dannecker (45.+3), 2:1 Kretschmer (60.), 2:2 Mehl (61.), 2:3 Wunsch (69.), 2:4 Marvin Wolf (87.), 3:4 Drotleff (90.+4). Besonderes: –