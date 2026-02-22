Teil vier unserer Rückrundenvorschau. Bei Croatia Stuttgart übt sich der Trainer trotz einer beängstigenden Komponente in Zuversicht, sieht aber auch ein mögliches „Problem“.
Eigentlich könnte einem beim Blick auf die Statistik angst und bange werden. Fünf Testspiele bis zu diesem Sonntag. Und das Ergebnis? Fünf Niederlagen mit insgesamt 25 (!) Gegentoren. Von daher weiß man nicht so recht, was man davon halten soll, wenn der Trainer Niki Oroz bilanziert: „Testspiele halt. Bewusst teils gegen höherklassige Gegner. Kein Grund zur Aufregung.“ Macht der Mann nach Außen hin bewusst auf Gelassenheit, während bei Croatia Stuttgart intern bereits die Alarmglocken schrillen? Oder ist es tatsächlich so, dass die Mannschaft im Ligaernstfall nun einfach mal den Schalter umlegen wird?