Fußball-Bezirksliga: Auf starken Auftakt folgen beim FC Marbach zu viele Fehler

Der FC Marbach verliert sein Bezirksliga-Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter Germania Bietigheim 1:4 (1:2), überzeugt aber zumindest in der ersten Spielphase. Das reicht am Ende nicht.
Nach einer 1:4-Niederlage erhobenen Hauptes vom Felds zu gehen, das fällt meist schwer. Und auch beim FC Marbach schmerzte die Niederlage in dieser Höhe gegen Germania Bietigheim. Doch gegen den zweitplatzierten Meisterschafts-Mitfavoriten zeigte der FC zeitweise eine richtig starke Leistung, die zumindest auch Mut für die kommenden Wochen macht – zumal es im nächsten Spiel gleich auch noch gegen den Tabellenführer TSV Münchingen geht.