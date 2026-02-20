Teil zwei unserer Rückrundenvorschau: Geht für den Aufsteiger nach der starken Hinserie nun sogar noch mehr? In einem Punkt sieht sich der Coach Schweizer vor einer „echten Challenge“.
Stopp! Jetzt aber Schluss mit „jugendlichem Leichtsinn“, wie es der Coach Alexander Schweizer formuliert. Hat er in den vergangenen Wochen seit Trainingswiederbeginn doch tatsächlich den ein oder anderen in den eigenen Reihen ertappt, der bereits mit wässrigem Mund auf die Tabelle schaut. Träumen erlaubt? Greifen die Fußballer des ASV Botnang sogar nach den Sternen?