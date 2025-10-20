Der SV Vaihingen setzt mit einem 6:3 gegen den Tabellenführer das Ausrufezeichen des Tages. Derweil baut ein Nachbar eine tolle Serie aus und gibt es in Bonlanden Lob für den Längsten.
Vielleicht sollte sich der SV Vaihingen die Nummer für den Apothekenschrank patentieren lassen. Eine bessere Medizin war jedenfalls kaum möglich. Da liegt der Trainer zuhause krank im Bett. Und was macht seine Mannschaft? Schickt als Genesungswunsch sechs Tore gegen den Tabellenführer. 6:3 gegen den TV Darmsheim! Es ist dies das balkengroße Ausrufezeichen des achten Spieltags der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Eines, das in den Hintergrund rücken lässt, dass der Kickersonntag durchaus auch sonst noch etwas zu bieten hatte. Zum Beispiel eine allmählich rekordverdächtige Serie des Aufsteigers ASV Botnang. Oder den guten Einstand des neuen Trainers bei Croatia Stuttgart.