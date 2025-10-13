Außerdem vom Sonntag: zwei Cannstatter Traumtore, zwei Mannschaftskapitäne im Krankenhaus und ein Torhüter, der einen schwarzen Nachmittag hat.
Ungeschriebenes Fußballer-Gesetz: Im Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen, purzeln auch die ersten Trainer von ihren Stühlen. Da macht die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen keine Ausnahme. Seit diesem Spieltag ist der erste Rauswurf der Saison perfekt: Der weiterhin sieglose Tabellenvierzehnte Croatia Stuttgart hat sich von seinem erst im Juli eingestiegenen Coach Josip Radeljic getrennt. Die sonstigen Schlagzeilen vom Sonntag? Während an der Spitze des Klassements der TV Darmsheim bereits zu enteilen droht, hat die Spvgg Cannstatt mit zwei Traumtoren den Höhenflug des Aufsteigers TSV Jahn Büsnau gestoppt. Und: Für zwei Mannschaftskapitäne dürfte die Hinrunde bereits beendet sein. Endstation Krankenhaus.