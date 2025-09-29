Fußball-Bezirksliga: 5. Spieltag: Musberger Zauberstab, Saures für den Ex-Verein und drei glänzende Torhüter

Wer oder was hat es verdient, in der Berichterstattung an erster Stelle zu stehen? Es gibt so Wochenenden, an denen fällt eine Festlegung schwer. Vielleicht die vier Echterdinger Youngster, die ihren Ex-Verein aus dem Stadion geschossen haben? Oder jenes Torhüter-Trio, das am Sonntag mit herausragenden Leistungen aufwartete? Oder doch eher der unveränderte Überraschungstabellenführer TSV Musberg? Der hat am aktuellen fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen jedenfalls das nächste sportliche Ausrufezeichen gesetzt, wonach sich allmählich eine Frage stellt: tatsächlich nur eine Momentaufnahme – oder steckt mehr dahinter? Zumindest einer ist von Letzterem überzeugt.

SV Bonlanden – TSV Musberg Die Lobeshymne kommt vom Gegner SV Bonlanden. Dessen Trainer Carmine Napolitano konstatiert nach der 1:2-Heimniederlage der Seinen mit Blick auf die Musberger Gäste: „Ich habe selten eine so starke Bezirksliga-Mannschaft gesehen.“ Hut ab und Verneigung. „Technisch, physisch, athletisch – wir waren in allen Belangen unterlegen“, räumt Napolitano ein und schiebt anerkennend in Richtung seines Amtskollegen Christopher Eisenhardt hinterher: „Phänomenal, was er dort in so kurzer Zeit hingekriegt hat.“

In der Tat wirkt es gerade, als habe Eisenhardt auf seine neue Amtsstation einen Zauberstab mitgebracht. Gerade mal gut zwei Monate im Amt, und schwupp, sein Beinahe-Absteigerteam der vergangenen Saison ist zum aktuellen Spitzenreiter avanciert. Vor einem Jahr hatte der TSV Musberg nach fünf Spielen vier Punkte auf dem Konto, heuer sind es 13. Sieht so aus, als habe da jemand an den richtigen Stellschrauben gedreht. Was das Erfolgsrezept ist? Nein, damit kein Missverständnis aufkommt: zauberstabentsprechender Zauber-Fußball ist es nicht, den die Mannschaft auf dem Rasen plötzlich zeigen würde. Aber es wirkt die konzentrierte Arbeit eines geschlossen auftretenden Teams, Betonung auf „Team“, das offensichtlich einen klaren Matchplan hat. „Dieser“, sagt Eisenhardt selbst, „ist am Sonntag voll aufgegangen.“

In Julien Kappeler opferte der Coach einen Offensivspieler zugunsten einer Verstärkung der Defensive. Kompakt verteidigend und mit einem schnellen Umschaltspiel setzten die Musberger ihrem Gegner zu. Und, ein dann allemal großer Unterschied zur Vor-Eisenhardt-Situation: Im genesenen Langzeit-Patienten Manuel Rath haben sie endlich wieder einen Knipser, der die Tore macht. Einmal per Elfmeter nach Foul an ihm selbst, einmal per Kopf – das waren für den 30-Jährigen bereits seine Saisontore fünf und sechs. Und wie eine Warnung an die Konkurrenz klingt es da, wenn Eisenhardt sagt: „Er ist erst bei 70 Prozent. Wenn er wieder die 100 erreicht, hat er noch viel mehr im Tank.“

Und damit auch die Musberger insgesamt? Zumindest Napolitano ist sich sicher: „Spielen die so weiter, können sie auf Dauer ganz vorne stehen“ – mithin dort, wo ja eigentlich seine Mannschaft erwartet worden war. Deren verkehrte Realität lautet indes: Holperstart ausgebaut, fürs Erste nur Platz elf, flankiert von personellen Sorgen. Im Keeper Luca Wiedmann (grippaler Infekt), Yannic Wieland, Lukas Tschentscher (beide Kurzurlaub), Chris Weiller (Rückschlag im Aufbautraining), Dennis Adam (Bänderriss im Knie) und dem Aussteiger Jonathan Baur (Weltreise) fehlten Napolitano sechs Leistungsträger, was die in der Höhe noch schmeichelhafte Heimschlappe dann freilich auch mit erklärt.

TV Echterdingen II – SV Vaihingen

Ungewöhnlich: Insgesamt gingen am Sonntag nur zwei der acht Stuttgart/Filder-Teilnehmer der Staffel als Gewinner vom Platz. Der zweite außer Musberg: der Nachbar TV Echterdingen II. Dessen 5:2-Sieg gegen den SV Vaihingen kommt mit pikanter Note daher. Für Spannungen zwischen beiden Vereinen hatte in der jüngeren Vergangenheit die Tatsache gesorgt, dass die Echterdinger ihrem Kontrahenten mehrere Spielertalente abluchsten respektive sich daran versuchten. Und wer wird nun im direkten Duell zu den Matchwinnern? Richtig, just jenes Goldäcker-Quartett, das eine Schwarzbach-Vorgeschichte hat. Dessen Spielbilanz: drei Tore, drei Torvorlagen. Vor allem das Angreiferduo Flon Ajvazi und Wesley Acholonu, 2023/24 noch Seite an Seite in der Vaihinger A-Jugend, drehte gegen seinen Ex-Club auf. Ein 19- und ein 18-Jähriger im Senkrechtstarter-Modus.

Während Ajvazi seine persönliche Serie mit einem sehenswerten 30-Meter-Lupfer fortsetzte und damit weiter in jedem Saisonspiel eingenetzt hat, glänzte Acholonu unter anderem mit einem direkt verwandelten Eckball – und verblüfft seine Coaches. „Er war ein ein Dreivierteljahr verletzt. Wir dachten, er braucht Zeit“, sagt Sascha Blessing, Teil des Echterdinger Trainertrios. Doch so kann man sich täuschen.

Für die Vaihinger Gäste spielte es derweil keine wirkliche Rolle mehr, dass die Kugel aus Sicht von deren Trainer Tim Schumann bei besagtem Ecken-Kunstschuss gar nicht hinter der Linie war. Am Ende egal. „Es gibt da nichts herumzureden: Wir haben eine verdiente Klatsche gekriegt, und danach sollten wir besser erst mal die Klappe halten und wieder Leistung bringen“, sagt Schumann. Sein Fazit: „Der Gegner war williger, gieriger, besser.“ Ein „Scheiß-Zuspiel“ auf Maximilian Stockbauer, der darauf den Ball verlor, leitete die eigene erste Saisonniederlage ein. Einen Anlass zur Freude hatte bei den Vaihingern letztlich allenfalls einer: Der Kapitän Max Schilling ist zum ersten Mal Vater geworden, weshalb er fehlte.

Spvgg Holzgerlingen – Croatia Stuttgart

Festlich auch der Hintergrund, warum Croatia Stuttgart ohne seinen Spielgestalter auskommen musste. In seinem Fall Traualtar, wenngleich nicht in eigener Sache. Mario Mamusa weilte auf einer Hochzeit in der Heimat. Immerhin aber: Für seine Teamkollegen reichte es dennoch zu einem Teilerfolg. Neun Kicker trotzten dem nach wie vor sieglosen vermeintlichen Titelfavoriten Spvgg Holzgerlingen auf dessen Platz ein 0:0-Unentschieden ab. Oder genauer: Neun Akteure, die den einen Punkt letztlich mit „Mann und Maus verteidigten“, wie der Torhüter und Co-Trainer Mirko Perkovic es formuliert. Von der 77. Spielminute an waren die Gäste in doppelter Unterzahl. Gelb-Rot für Filip Rajic, glatt Rot für Mandip-Pal Singh, der mit einer Grätsche den Gegner statt des Balls erwischte. Doch „die Jungs“ haben laut Perkovic „Charakter gezeigt“. „Sie haben nicht gut gespielt, aber sich gewehrt.“

Nicht nur das: Sie hatten bei zwei Holzgerlinger Lattentreffern dann auch das nötige Glück des Tüchtigen – und sie hatten obendrein einen Akteur zwischen den Pfosten, der zum unüberwindbaren Hindernis erwuchs: Perkovic. Auch wenn jener selbst bescheiden sagt: „Die Gegenspieler haben mich teils einfach angeschossen.“

Spvgg Cannstatt – ASV Botnang

Damit zum eingangs erwähnten Thema: den drei herausragenden Keepern des Nachmittags. Der eine hieß Perkovic, die beiden anderen Theodoros Kyriakidis und Erik Strube. Letztere zwei erwischten beim 2:2-Unentschieden der Spvgg Cannstatt gegen den ASV Botnang einen Sahnetag. Und das, obwohl nur in jeweiliger Aushilfsrolle. Für ihren Trainingsgast Kyriakidis hatten die Gastgeber erst in der Woche zuvor und in der Not ein Zweitspielrecht fix gemacht, nachdem die eigentliche Nummer eins Rafael Busic sich wie berichtet einen Finger gebrochen hat. Der Neue aus Westfalen, Stammverein FC Hellas Makedonikos Hagen, kam, sah und legte einen Traumeinstand hin. „Ein Superspiel von ihm“, sagt sein Trainer Damian Nagler.

Und der Gegenüber Strube? Er, Sommer-Neuzugang vom MTV Stuttgart II, durfte sich auf Botnanger Seite anstelle des rückenlädierten Platzhirschs Robin Fast (MRT-Untersuchung in dieser Woche) versuchen. Folge: auch der 23-Jährige hielt, was zu halten war und noch etwas mehr. „Bockstark“, urteilt auch Alexander Schweizer, der Gästecoach. Kurzum, auf einen Nenner gebracht: Zuvorderst an den beiden Schlussmännern lag es, dass es am Ende keinen Sieger gab. Die entsprechenden Chancen hatten beide Seiten, in der ersten Hälfe die Cannstatter, in der laut Schweizer von „uns bombenmäßigen zweiten“ dann die Botnanger. Hadern schließlich hüben wie drüben. „Darf nicht wahr sein: Wir machen das Spiel, die die Tore“, klagt Nagler in Anbetracht eines zwischenzeitlichen 1:2-Rückstands, nach welchem der eingewechselte Neuzugang Tobias Gaycken dem Vorjahresdritten immerhin noch einen Zähler rettete. „Schade, wir betreiben gerade Woche für Woche einen Riesenaufwand, aber wieder nur ein Unentschieden“, konstatiert demgegenüber Schweizer.

Nach fünf Spielen wartet sein Aufsteigerteam unverändert auf den ersten Sieg. Mit nun bereits vier Remis entwickeln sich die Seinen zu unfreiwilligen Unentschieden-Königen.

SV Rohrau – TSV Jahn Büsnau

Dagegen ist das Hoch des anderen Stuttgarter Aufsteigers erst einmal gestoppt. Der TSV Jahn Büsnau unterlag in der trefferreichsten Begegnung beim Landesliga-Absteiger SV Rohrau mit 3:4. Kurios dabei: Alle sieben Tore fielen in Durchgang zwei, letztlich zum Haareraufen bei den Gästen aus dem Stadtbezirk Vaihingen. „Große Nachlässigkeiten in der Defensive, dazu ein fahrlässiger Umgang mit den eigenen Chancen“, bilanziert der sportliche Leiter Ralf Lenhardt. Sinnbildlich für den missratenen eigenen Auftritt stand das erste Gegentor: ein weit geschlagener Ball, die Büsnauer versuchten noch, irgendwie zu klären, aber der Schuss ging nach hinten los – Laurenz Schmidt beförderte das Leder über die eigene Linie.

„Ein bisschen Slapstick“, findet Lenhardt, der aber eine zumindest partielle Erklärung hat. Der zuletzt überragende Abwehrmann Fermin Wences angeschlagen nur unter den Zuschauern, der Torjäger Sebastian Lenhardt weiterhin im Urlaub, dazu einige noch andere Fehlende – das sei zu viel gewesen. Sprich: „Nicht mehr verkraftbar.“

Freilich, als Liganeuling darf man ja durchaus auch einmal ein Spiel verlieren. An erster Stelle, also in den Schlagzeilen, sind die Büsnauer zuletzt ja ziemlich oft gestanden. Dürfen also durchaus auch mal andere.

