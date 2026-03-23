Der SV Bonlanden bleibt das Team für die Highlight-Spiele. In Echterdingen muss ein Feldspieler ins Tor. Croatia wechselt die Niederlage ein. Und der Kleinste düpiert vier Lulatsche.
Eine Echterdinger Mannschaft mit einem Feldspieler im Tor, ein Cannstatter Trainer mit dickem Hals und in der Tabelle der nächste Führungswechsel – die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat einen turbulenten 19. Spieltag hinter sich. Neuer Erster ist wieder der TV Darmsheim, der davon profitiert, dass ein anderer seinen Ruf als Spitzenreiter-Schreck gefestigt hat. Ja, der SV Bonlanden hat es erneut getan und nun auch den SV Vaihingen gestürzt. Rollen die Filderstädter am Ende etwa noch das Feld von hinten auf?