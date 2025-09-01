Die Bezirksliga ist nach zwölf Wochen Sommerpause zurück. Ein Blick auf die acht Stuttgart/Filder-Teams, von denen nur zwei mit Siegen starten. Hinzu kommt eine tolle Aufholjagd.

Drei herausragende Doppeltorschützen, ein Abwehrchef, der wegen Zuschauerbeleidigung die rote Karte sieht, und ein erster Tabellenführer TSV Musberg – mit diesen Schlagworten hat sich die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nach zwölf Wochen Sommerpause im Punktspielbetrieb zurückgemeldet. Für die acht Stuttgart/Filder-Mannschaften der Staffel wurde es ein durchwachsener Start, feierten doch nur zwei von ihnen Auftaktsiege: außer den Musbergern nur noch die Spvgg Cannstatt, womit beide ihren neuen Trainern einen guten Einstieg bescherten. Ein drittes Team kam als gefühlter Gewinner hinzu: Dem SV Vaihingen gelang eine furiose Aufholjagd.

SV Nufringen – TSV Musberg Der Premieren-Spitzenreiter 2025/2026 heißt aber wie gesagt TSV Musberg – was nach gerade mal einem Spieltag natürlich keine allzu große Aussagekraft hat. „Eine schöne Momentaufnahme ist es aber schon“, sagt der Coach Christopher Eisenhardt. Diese nehmen er und die Seinen nach ihrem 4:0-Sieg beim Aufsteiger SV Nufringen gerne als Zugabe mit. So etwas trägt nach der holprigen vergangenen Saison zur Stärkung des Selbstvertrauens bei. Und zuvorderst ein Spieler nährt sogar gleich Hoffnungen auf überhaupt Besserung – fürs Team insgesamt, aber auch ihn selbst.

Doppeltorschütze am Sonntag: Manuel Rath. Jener Rath, der einmal als einer der Topknipser der Liga galt, ehe sich das Verletzungspech wie Kaugummi an seine Schuhe klebte. Zuletzt war der Angreifer zum Pechvogel vom Dienst avanciert. Eine Blessur nach der anderen bremste ihn aus – in der vergangenen Saison etwa war er in keinem einzigen Punktspiel von Beginn an dabei. Nun also das Ende der Leidenszeit? Aktuell jedenfalls gehörte Rath erstmals seit April 2024 wieder zur Musberger Startformation. Und: er zeigte prompt, dass er es immer noch kann. „Das freut mich riesig für ihn“, sagt Eisenhardt, „wir werden alles dafür tun, dass sein Körper weiter mitmacht“. Von den Teamkollegen erhielt Rath schon mal eine zusätzliche Motivation: Sie haben ihn zu ihrem neuen Kapitän gewählt.

Ansonsten zum Spiel? Durch waren die Musberger im Prinzip schon nach Hälfte eins. Auch, weil sich ihr Gegner durch zwei laut Eisenhardt „doofe Aktionen“ früh selbst schwächte. Tobias Tauber sah für Ballwegschlagen und eine Schwalbe zweimal Gelb gleich Rot. Insgesamt, lobt Eisenhardt, „hat jeder bei uns auf seiner Position Vollgas gegeben – es hat sich aber auch gezeigt, dass es im Abwehr- und Zweikampfverhalten noch Luft nach oben gibt.“

VfL Oberjettingen – SV Vaihingen

Luft nach oben, wie sie auch der SV Vaihingen noch hat. Dessen Neu-Trainer Tim Schumann bekam gleich reichlich Nervenkitzel und sieht sich hin- und hergerissen zwischen „ärgerlich“ und „toll“. Ärgerlich, weil seine Kicker im Auswärtsspiel beim VfL Oberjettingen einen Desasterstart erwischten. Nach 19 Spielminuten lagen sie bereits 0:3 hinten. Toll, weil im Endspurt zum 3:3 dann immerhin noch ein Punktgewinn gelang. „Die Mannschaft hat eine brutale Moral bewiesen“, sagt Schumann.

Bezahlt machte sich schließlich die Schinderei der Saisonvorbereitung. Als bedingungsloser Fitness-Fan hatte der Coach die Seinen Kondition knüppeln lassen, und manch einer mag ihn dafür im Schweiße seines Angesichts bereits verwunschen haben. Nun aber hatten die Vaihinger noch Körner, als beim Gegner der Akkustand in den Keller sank. Als Gamechanger reüssierten der eigentliche Verteidiger Nick Rudloff, der zu allen drei Gäste-Treffern die Vorlage gab, und der Neuzugang Rüchan Pehlivan. Letzterer begann seine Mammutaufgabe, im Sturmzentrum den abgewanderten Topscorer Fabijan Krpan zu ersetzen, viel versprechend, nämlich mit einem Tore-Doppelpack. Ein Kopfball, ein Flachschuss. Schon jetzt steht für Schumann in Bezug auf den 32-Jährigen fest: „Ein Traumtransfer für uns.“

TV Echterdingen II – Spvgg Cannstatt

Fehlt noch der Blick auf den dritten Jubel-Zweifach-Torschützen des Spieltags. Außer den erwähnten Rath und Pehlivan netzte auch Aimar Lizoain Garayoa doppelt ein, womit der Spanier einer der beiden Matchwinner für die Spvgg Cannstatt war. Der andere hieß Marvin Haller und traf nach einem Schnittstellenpass von Garayoa kurz vor Schluss zum 3:2-Auswärtssieg beim TV Echterdingen II. „Etwas glücklich für uns“, räumt der auch beim Neckarclub neue Trainer ein, namentlich Damian Nagler. Aber wer wollte sich dafür entschuldigen? Punkte nehmen, Mund abputzen, weiter geht’s. Zumal unter den schwierigen Ausgangsbedingungen. In einem im Umbruch befindlichen Team musste der Coach wegen diverser Urlauber improvisieren. In der Abwehrzentrale des Vorjahresdritten spielten in Alessio Manta und Fabian Ipowitz notgedrungen zwei etatmäßige Außenverteidiger.

„Um richtig in der Spur zu sein, brauchen wir noch drei, vier Wochen“, schätzt Nagler, der mit der Einwechslung des Happy-End-Torschützen Haller (Neuzugang aus Münster) ein gutes Händchen bewies – während sie sich auf Echterdinger Seite die Haare rauften. „Eigentlich waren wir näher am Sieg dran“, sagt der Nagler-Gegenüber Sascha Blessing. Fest macht er dies unter anderem an einem Lattentreffer von Flon Ajvazi. So aber gerieten die seinerseits zwei Tore des aus Bernhausen geholten Youngsters zur Makulatur, obgleich sie ein weiteres Indiz dafür sind, dass der 19-Jährige auf einem guten Weg ist, in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Dorde Smiljic (zuletzt 29 Saisontore, nun Verbandsliga beim FC Esslingen) zu treten. Schon in den vorherigen Testspielen hatte Ajvazi seinen Strafraum-Riecher ausgiebig unter Beweis gestellt.

Freilich: Smiljic-Ersatz auf Dauer nur dann, wenn die „Zweite“ nicht schneller zum internen Sprungbrett wird als gedacht. Im erweiterten Kader der in der Landesliga kriselnden „Ersten“ stand Ajvazi bereits.

SV Bonlanden – ASV Botnang

Während die Echterdinger also spät k. o. gingen, blieb dem SV Bonlandendieses Schicksal erspart. Die von der Konkurrenz zum Meisterschaftsmitfavoriten ernannten Filderstädter retteten gegen den ASV Botnangwenigstens ein 1:1 über die Ziellinie. Im Geiste Revue passieren lassen kann der Trainer Carmine Napolitano den So-Lala-Start nun unter der Akropolis-Sonne. Nach dem Schlusspfiff war bei ihm Eile angesagt: Koffer schnappen, ab an den Flughafen. Der Coach hat sich in einen zweiwöchigen Griechenland-Urlaub verabschiedet.

Die zwei Ärgernisse zuvor auf dem Rassen: Erst gingen die Bonlandener zu schludrig mit ihren Torchancen um. Nach Dennis Adams Volleyschuss zur Führung versäumten sie es, den Sack zuzumachen – ehe ihnen in der Endphase die Kräfte ausgingen. Dann handelte sich der Abwehrchef Tobias Scharnreithner auch noch einen Platzverweis ein. Glatt Rot nach einem Disput mit einem Zuschauer. Scharnreithner soll nach dessen beleidigendem Kommentar zurückgeblafft haben: „Halt’s Maul, Du Spasti.“

Umso größer demgegenüber die Zufriedenheit beim Aufsteiger. Wobei: musste jener zuletzt nicht gar hadern, nicht mehr mitgenommen zu haben? Der Botnanger Trainer Alexander Schweizer verbietet eine solche Denkweise. Sein Fazit lautet: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht.“ Punkt. Lohn dafür das Ausgleichstor von Philipp Detloff, der im Strafraumgetümmel abstaubte. Comeback damit allemal gelungen – dies nach 5563 langen Tagen Liga-Abwesenheit. Ihr bislang letztes Bezirksliga-Spiel hatten die West-Stuttgarter im Juni 2010 bestritten. Seinerzeit verabschiedeten sie sich mit einem 2:3 gegen den SV Sillenbuch als Absteiger. Wer hätte damals gedacht, dass bis zur Rückkehr 15 Jahre vergehen würden.

TSV Dagersheim – TSV Jahn Büsnau

Eine noch größere aktuelle Stunde war es indes für den Mitaufsteiger TSV Jahn Büsnau. Jener bestritt bereits am Freitagabend das überhaupt erste Bezirksliga-Spiel seiner Vereinsgeschichte. Ergebnis: ebenfalls ein Remis. Fazit: ebenfalls Zufriedenheit – allerdings ebenfalls mit einem kleinen Aber. „Schade, dass unsere zweimalige Führung jeweils nicht lange gehalten hat“, sagt der Trainer Dominik Lenhardt zum 2:2 im Aufsteigerduell beim TSV Dagersheim. Nach dem Blitz-Saisoneröffnungstreffer des Oldies Johannes Schneider (40) und einem Stolpertor von Alexander Kastner schlug der Gegner beide Male schnell zurück.

Ob die Büsnauer Chancenverwertung eine bessere gewesen wäre, wäre der neue Haupthoffnungsträger im Sturm dabei gewesen? Noah Lindhorst (bisher Landesliga beim TV Oeffingen) fehlte, nachdem er sich im Pokalspiel die Schulter ausgekugelt hatte. Um eine OP kommt er herum, muss aber erst einmal pausieren.

SV Deckenpfronn – Croatia Stuttgart

Gleiches, eine Auszeit, droht auch Duje Tokic, dem Torjäger von Croatia. Er schied beim 2:2 in Deckenpfronn mit einer Wadenverletzung aus. So fehlten den Gästen ihre beiden wichtigsten Spieler: Der Mittelfeldmann Mario Mamusa hatte von vornherein passen müssen – in seinem Fall eine Rotsperre noch aus der vergangenen Saison.

Dennoch führten die Kroaten beim zuletzt zweitbesten Rückrunden-Team nach zwei schnell vorgetragenen Angriffen mit 2:0. Gabrijel Kolar und der Bietigheim-Zugang Robert Maric waren zur Stelle. Dass es danach aber nur zu einer Punkteteilung reichte? Kein Problem, findet der Co-Trainer und Torhüter Mirko Perkovic. „Die Mannschaft hat gut gekämpft und gut gearbeitet“, sagt er, „ich habe viel Positives gesehen“.

In diesem Sinne: willkommen in der neuen Saison. Nicht nur bei Perkovic und den Seinen ist die Freude groß, dass der Ball endlich wieder rollt.

