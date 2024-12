Fußball-Bezirk Stuttgart/Böblingen: Der Uli Hoeneß des TB Untertürkheim

1 Auszeichnung von hoher Fußballstelle: Alexander Rieß, hier mit dem vereinseigenen „Elferbier“. Foto: Torsten Streib

Von Abteilungs- bis zum Reiseleiter – Alexander Rieß ist für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement in den „Club 100“ des Deutschen Fußball-Bunds aufgenommen worden.











Es war bitter. Elf verschossene von 14 Elfmetern waren mitverantwortlich, dass die Fußballer des TB Untertürkheim in der Saison 2021/22 aus der Bezirksliga abgestiegen sind. Doch nach geraumer Zeit nahmen es die Kicker vom Gehrenwald mit Humor, wurde aus dem bitteren Beigeschmack ein rundes, würziges „Gaumenvergnügen“. In Anlehnung an die Missgeschicke der damaligen Mannschaft ist der Verein unter die Bierbrauer gegangen: „Elferbier“ – so heißt treffend ein inzwischen eigener Gerstensaft. Mitinitiator war Alexander Rieß. Er setzte sich mit einer Brauerei in Verbindung, sorgte dafür, dass das selbst kreierte Etikett auf die Flaschen kommt. Derartige und weitere Merchandising-Ideen des 53-Jährigen waren für den Württembergischen Fußballverband (WFV) unter anderem ein Grund, den Untertürkheimer nun auszuzeichnen.