Fußball Bezirk Enz/Murr: Orte und Termine für Wundertüte Relegation stehen fest
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Auch im Fußball-Bezirk Enz/Murr ist die Relegation oft eine Wundertüte. Foto: dpa

Noch zwei Spieltage, dann steht fest, welche Teams Im Bezirk Enz/Murr ihr Glück noch in der Relegation suchen können, wenn es um Verbleib, Aufstieg oder Abstieg geht.

Die Termine für die Relegationsspiele im Fußball Bezirk Enz/Murr stehen fest. Die Partie um den Aufstieg in die Bezirksliga zwischen den entsprechenden Teams der Kreisliga A Staffel 2 und der Staffel 3 findet am 12. Juni um 18 Uhr bei der Spvgg Renningen statt. Einen Tag später am 13. Juni um 18 Uhr treten beim TSV Ensingen der Vertreter der Kreisliga A Staffel 1 und der Bezirksligist, der den Relegationsrang erreicht gegeneinander an. Am 21. Juni um 15 Uhr treffen die Sieger der oberen Begegnungen beim VfR Großbottwar aufeinander.

 

Gespielt wird in Großbottwar, Renningen, Murr, Eglosheim und Malmsheim

Die Spiele um den Aufstieg in die Kreisliga A Staffel 1 wurden wie folgt terminiert. Am 13. Juni um 18 spielen beim SGV Murr der Zweite der Kreisliga B3 gegen den ersten Nichtabsteiger der Kreisliga A1. Beim SKV Eglosheim treten am 14. Juni um 15 Uhr der Zweite der Kreisliga B2 gegen den Zweiten der Kreisliga B1 an. Beim SB Asperg findet dann am 20. Juni um 18 Uhr das Duell der beiden Sieger statt.

Um den Aufstieg in die Kreisliga A Staffel 2 spielen am 13. Juni um 18 Uhr beim TSV Malmsheim der Zweite der B5 und der Zweite der B4 gegeneinander. Ebenfalls beim TSV Malmsheim findet am 20. Juni um 18 Uhr die Partie zwischen dem 1. Nichtabsteiger der Kreisliga A2 und dem Sieger der obigen Partie statt.

 