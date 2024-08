0:1 gegen die USA: Aus der Gold-Traum: DFB-Frauen spielen um Olympia-Bronze

2 Geballte Offensivkraft gegen DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger Foto: Silvia Izquierdo/AP

Die Fußballerinnen und Horst Hrubesch wollten unbedingt nach Paris ins Herz der Spiele. Doch ein Tor von US-Stürmerin Sophia Smith im Halbfinale macht alle Hoffnungen zunichte.











Lyon - Horst Hrubesch nahm seine traurigen Fußballerinnen nacheinander in die tröstenden Arme. Deutschlands Nationalteam ist trotz heftiger Gegenwehr und kluger Taktik im Olympia-Halbfinale an den USA gescheitert - Aus der Traum vom Finale in Paris. Sophia Smith (95. Minute) erzielte vor etwa 15.000 Zuschauern in Lyon das entscheidende Tor beim 1:0 (0:0) nach Verlängerung für die vierfachen Goldmedaillen-Gewinnerinnen. Ohne Kapitänin Alexandra Popp und Torjägerin Lea Schüller blieb das Team von Bundestrainer Hrubesch glücklos - und hofft jetzt im Spiel um Platz drei in Lyon am Freitag auf Bronze.