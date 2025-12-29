Fußball: Bayern-Torjägerin Schüller wechselt zu ManUnited

Mit 28 Jahren und in einer sportlich schwierigen Situation wagt Lea Schüller etwas Neues. Die DFB-Torjägerin spielt künftig erstmals im Ausland. Warum macht sie das?
München - Nationalstürmerin Lea Schüller verlässt den FC Bayern München und wechselt zum 1. Januar zu Manchester United. Dies bestätigten beide Clubs. In England erhält die 28-Jährige einen Vertrag bis 2029. Schüller zieht damit auch die Konsequenzen aus ihrer unbefriedigenden Situation bei den Bayern-Fußballerinnen und in der DFB-Auswahl.