Das Ziel ist klar: Der FC Bayern will gegen Paris Saint-Germain ins Finale. Die Champions League hat für den deutschen Rekordmeister eine immense Bedeutung - auch wirtschaftlich.
München - Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen hat vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain die internationale Strahlkraft der ganz großen Champions-League-Partien für den deutschen Fußball-Meister betont. "Das Rückspiel im Viertelfinale gegen Real Madrid haben angeblich fast eine Milliarde Menschen weltweit verfolgt", sagte Vorstandschef Dreesen auf der Internetseite des FC Bayern. "Das Hinspiel gegen Paris hat alle Streaming-Rekorde gebrochen", ergänzte der 58-Jährige mit Blick auf das Neun-Tore-Spektakel beim 4:5 vor einer Woche.