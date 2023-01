1 Viel Jubel: Der GSV Pleidelsheim spielt eine starke Saison. Foto: avanti (Archiv)

In der Fußball-Bezirksliga ist der GSV Pleidelsheim das Überraschungsteam. Die Mannschaft von Trainer Marcus Wenninger überwintert auf dem dritten Rang, will aber nach wie vor nur eines: drinbleiben.















Link kopiert

„Das lief bisher nicht schlecht“, sagt Marcus Wenninger, „unzufrieden sind wir jedenfalls nicht“. Wenn der Trainer des Fußball-Bezirksligisten GSV Pleielsheim da nicht ein bisschen untertreibt? Schließlich ist der dritte Tabellenplatz zur Winterpause für einen Aufsteiger, dazu noch mit neuem Coach, keinesfalls selbstverständlich. Eigentlich hatte man doch vor der Saison noch vom Klassenverbleib gesprochen.

Doch Wenninger, bis September 2021 noch Coach beim Oberligisten FC Nöttingen, ist natürlich ausgebufft genug, die aktuelle Situation einzuordnen. „Wir wollen nach wie vor die Klasse halten“, sagt er, „und angesichts der Tatsache, dass vielleicht mehr Mannschaften absteigen als geplant, sind wir dafür auf einem guten Weg“. 31 Punkte hat sein Team bereits gesammelt, das dürfte mehr als die halbe Miete sein.

Fakt ist auch, und das hatte Wenninger im Verlauf der Saison immer wieder betont: Die Spieler des GSV mussten ein ums andere Mal an ihre Grenzen gehen, um Spiele zu gewinnen. Der Vorteil war aber, dass die junge Mannschaft schon in der Vorbereitung schnell zueinander gefunden hat und zudem wenig Verletzte beklagen musste. Da fiel es auch weniger ins Gewicht, dass der angeschlagene Topscorer Patrick Sirch (14 Tore) zuletzt nur noch punktuell mitwirken konnte. In seinem bis dato letzten Kurzeinsatz Anfang Dezember sicherte er jedoch kurz nach seiner Einwechslung den 2:1-Sieg gegen Phönix Lomersheim.

Generell hat man in Pleidelsheim also wenig Grund zur Klage. „Die Pause ist zu einem günstigen Zeitpunkt gekommen“, sagt Wenninger mit Blick auf die spielfreie Zeit, die außer Sirch auch noch ein paar andere angeschlagene Akteure brauchen. Am kommenden Donnerstag startet die Vorbereitung, die fünf Testspiele beinhaltet: am Sonntag, 22. Januar, um 14 Uhr bei der A-Jugend des SGV Freiberg; am Samstag, 28. Januar, im Rahmen des intensiven Heim-Trainingslagers gegen den VfL Brackenheim; am Samstag, 4. Februar, um 12 Uhr beim VfB Neckarrems; am Dienstag, 7. Februar, 20 Uhr, beim TV Möglingen; am Samstag, 11. Februar, 13.30 Uhr, bei der SKV Rutesheim. Die Rückrunde startet am Sonntag, 19. Februar, um 14.30 Uhr mit dem Spiel beim AKV B.G. Ludwigsburg. Das Heimspiel zum Saisonbeginn hatte Pleidelsheim mit 3:0 gewonnen.

„Wir wollen stabil in die Rückrunde starten“, betont Wenninger. Bisher habe man in recht kurzer Zeit viel bewegt. „Und so wollen wir weiter arbeiten, Stufe für Stufe“, fügt der Übungsleiter hinzu.