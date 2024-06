Fußball: Copa América: Argentinien siegt 1:0 - Sorgen um Assistenten

1 Lautaro Martínez traf zum späten 1:0. Foto: Julia Nikhinson/AP

Weltmeister Argentinien besiegt Chile mühsam und kommt ins Viertelfinale der Copa América. Ein Schiedsrichter-Assistent muss in großer Hitze behandelt werden.











East Rutherford - Titelverteidiger Argentinien hat sich bei der Copa América in den USA mühsam gegen Chile durchgesetzt und steht nach dem zweiten Sieg bereits im Viertelfinale. Lautaro Martínez von Inter Mailand traf in der 87. Minute zum 1:0 (0:0). Damit sicherte sich der Weltmeister im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York als erstes Team das Weiterkommen. Einen Tag nach seinem 37. Geburtstag konnte Superstar Lionel Messi diesmal nicht glänzen.