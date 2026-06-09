Natürlich wird auch jenseits der 30 noch kräftig (und niveauvoll) gekickt: Bei der SKV Rutesheim und dem SV Gebersheim findet ein deutschlandweites Turnier statt.
Am Freitag (ab 15 Uhr) und Samstag (ab 9.30 Uhr) verwandelt sich der Sportpark Bühl in Rutesheim in die Bühne des Deutschen-Altherren-Supercups Ü 32: Teams aus ganz Deutschland kämpfen um den Titel – insgesamt starten 40 Mannschaften, die weiteste Anreise haben der Grimmener SV aus Mecklenburg-Vorpommern (876 km), Titelverteidiger 1. FC Frankfurt/Oder aus Brandenburg (704 km) und der SV Preußen Reinfeld (703 km) aus Holstein.