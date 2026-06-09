Natürlich wird auch jenseits der 30 noch kräftig (und niveauvoll) gekickt: Bei der SKV Rutesheim und dem SV Gebersheim findet ein deutschlandweites Turnier statt.

Am Freitag (ab 15 Uhr) und Samstag (ab 9.30 Uhr) verwandelt sich der Sportpark Bühl in Rutesheim in die Bühne des Deutschen-Altherren-Supercups Ü 32: Teams aus ganz Deutschland kämpfen um den Titel – insgesamt starten 40 Mannschaften, die weiteste Anreise haben der Grimmener SV aus Mecklenburg-Vorpommern (876 km), Titelverteidiger 1. FC Frankfurt/Oder aus Brandenburg (704 km) und der SV Preußen Reinfeld (703 km) aus Holstein.

„Das ist ein riesiges Turnier“, sagt Christopher Baake, Cheftrainer der ersten Mannschaft der SKV Rutesheim, der an den Planungen beteiligt war, „es werden mehr als 1000 Menschen auf dem Gelände sein.“ Da reicht nicht einmal der Sportpark Bühl aus mit seinen Kapazitäten, auch auf den Plätzen des SV Gebersheim wird gespielt. Aus der Region Stuttgart treten neben dem Gastgeber auch der TSV Schwieberdingen und der TSV Benningen an.

Vor eineinhalb Jahren, am Rande des Turniers in Hofherrnweiler/Unterrombach, hatte die SKV den Zuschlag fürs Supercup-Turnier 2026 erhalten, seitdem laufen die Vorbereitungen in Rutesheim. „Das Orga-Team traf sich immer montags für zwei bis drei Stunden“, erzählt Baake, „da kommt eine Menge zusammen.“ Neben dem Sport nimmt der soziale Gedanke einen wichtigen Stellenwert ein – ein großer Teil der Erlöse kommt karitativen Zwecken zugute. Das Finale soll am Samstag um 17 Uhr in Rutesheim angepfiffen werden, danach gibt es eine große Party mit Livemusik. Bestes Team aus der Region war der SSV Zuffenhausen, der 2019 Dritter wurde.