1 Gegen den VfB Neckarrems gelang der Spvgg Renningen mit Albion Maliqi (Nr. 18) ein 2:0-Erfolg. Foto: Andreas Gorr

Die Spvgg Renningen ist nach nur einer Saison in der Bezirksliga wieder abgestiegen. Mit einem namhaften Trainer auf der Bank soll die Rückkehr gelingen.











Die Bezirksliga ist für die Spvgg Renningen in dieser Runde eine Nummer zu groß gewesen. Obwohl die Mannschaft den Aufstieg im Vorjahr ohne Niederlage geschafft hatte, stand am Ende dieser Saison mit Abstand der letzte Tabellenplatz und damit die Rückkehr in die Kreisliga A.