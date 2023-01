1 Adrien Koudelka spielt nicht mehr für den SGV. Foto: avanti

Adrien Koudelka verlässt den Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg in Richtung Dänemark.















Link kopiert

Adrien Koudelka verlässt den Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg in Richtung Dänemark. Dort schließt er sich dem derzeitigen Drittligisten Akademisk Boldklub A/S an.

Wie der Verein berichtet, sei der 20-jährige Innenverteidiger mit der Bitte um Vertragsauflösung auf den SGV zugekommen, um seinen nächsten Karriereschritt machen zu können. Und weiter heißt es in der Mitteilung des aktuellen Tabellen-13.: „Diese Chance wollte der Freiberger Regionalligist dem jungen Talent nicht verbauen und einigte sich in der Winterpause mit Akademisk Boldklub über die Transfermodalitäten.“

Adrien Koudelka machte bisher zwölf Spiele für den SGV in der Regionalliga Südwest, bei denen er elfmal in Folge in der Startaufstellung stand. Dabei erzielte er zwei Treffer.