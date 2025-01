Fusionsküche bei 2AM: Asiatische Tapas im Herzen Esslingens

Mit 21 Jahren leitet Duc Anh Vu sein eigenes Restaurant. Im 2AM am Esslinger Marktplatz bietet er asiatische Fusionsküche an, darunter Fingerfood von Edamame bis Garnele. Besonders am Herzen liegt dem jungen Geschäftsführer ein vietnamesischer Klassiker.

Die Gastronomiebranche ist in Vietnam nichts für Langschläfer. „Dort müssen die meisten Restaurantmitarbeiter schon um 2 Uhr morgens aufstehen und anfangen vorzubereiten,“ erzählt Duc Anh Vu, der Geschäftsführer des Restaurants 2AM am Esslinger Marktplatz. Der Grund: In dem ostasiatischen Land ist es Teil der Kultur, schon zur Frühstückszeit warm zu speisen. Von diesem Brauch hat sich Vu bei der Namenswahl für sein Lokal inspirieren lassen – 2AM ist die englische Schreibweise für 2 Uhr morgens. Zwar müssen seine Angestellten nicht mitten in der Nacht auf der Matte stehen. Doch Vu sagt: „Wir wollen mit dem Namen ausdrücken, dass wir uns hier genau so viel Mühe geben wie die Leute in Vietnam.“

Ihm selbst scheint es nicht an Ehrgeiz zu mangeln, leitet er doch im Alter von gerade einmal 21 Jahren sein eigenes Restaurant. Für ihn sei die Eröffnung im Juli 2024 ein großer Schritt gewesen. „Natürlich spürt man da viel Druck, aber daran wächst man auch“, sagt Vu. Zugute kommt ihm bei seiner Aufgabe der langjährig erarbeitete Erfahrungsschatz seiner Familie. Die betreibt Restaurants in verschiedenen Orten im Südwesten, darunter in Vus Heimatstadt Böblingen.

Lesen Sie auch

Esslingen als attraktiver Standort für asiatische Küche

Besonders sein Bruder Tuan habe ihm ausgiebig geholfen. Den 34-Jährigen bezeichnet Vu als „meinen Mentor“. Er fügt hinzu: „Ohne ihn hätte ich das alles niemals geschafft.“ Der Bruder sei es auch gewesen, der Vu überhaupt auf den Standort Esslingen aufmerksam gemacht habe. „Er hat mir gesagt, so etwas wie uns gibt es hier noch nicht“, erinnert sich Vu.

„So etwas wie uns“, das bedeutet im 2AM asiatische Fusionsküche. Mit diesem gastronomischen Trendbegriff ist eine Kombination verschiedener Esskulturen gemeint. In seinem Restaurant schlagen sich Vu zufolge vor allem vietnamesische und japanische Einflüsse auf der Speisekarte nieder. „Wir haben uns sehr auf asiatische Tapas fokussiert“, sagt der 21-Jährige. So finden sich auf der gemischten Tapas-Platte etwa Edamame – grüne Sojabohnen – mit Meersalz und Chili, Sommerollen und panierte Garnelen, serviert mit Erdnuss-, Tintenfisch- und Süß-Sauer-Soßen zum Eintunken.

Soulfood-Klassiker auf der Speisekarte im 2AM

Daneben gehören aber auch größere Hauptgerichte zu dem Menü, das Vu zusammengestellt hat. Besonders am Herzen liegt dem jungen Geschäftsführer die Pho-Suppe, denn: „Die Brühe dauert sehr lange.“ Für den Soulfood-Klassiker der vietnamesischen Küche werden Rinderknochen eingekocht, zusammen mit vorher angebratenen Gewürzen wie Sternanis, Zimt und Ingwer.

Vu zur Dekoration: „Ich wollte etwas, was die Leute erstaunt.“ Foto: Roberto/ Bulgrin

Ein weiteres Lieblingsgericht von Vu, der selbst wechselweise seine Köche, an der Bar oder im Sushi-Bereich unterstützt, ist das Thunfisch-Steak. Er sagt: „Das ist an sich simpel, klappt aber nur mit wirklich gutem Fisch.“ Es komme hier also besonders stark auf die Frische und Qualität der Zutaten an, auf die er nach eigener Aussage bei allen seinen Lebensmitteln großen Wert legt. Ebenso wie auf die Dekoration des Interieurs. Hingucker sind dort vor allem ein großflächiges Gemälde, das einen Sumoringer im Kampf zeigt, sowie edel anmutende Säbel an der Wand. „Ich wollte etwas, was die Leute erstaunt“, sagt Vu dazu.

Vu: 2AM noch nicht so bekannt in Esslingen

Persönlich fühlt sich der in Böblingen aufgewachsene Gastronom, der für die Arbeit nach Esslingen gezogen ist, wohl in der Stadt. Geschäftlich sieht er jedoch Luft nach oben. „Ich habe das Gefühl, dass viele Leute hier noch nicht von uns gehört haben“, konstatiert Vu. Zwar sei das Restaurant an den Wochenenden abends meistens voll. Vu erhofft sich allerdings unter anderem für den wechselnden Mittagstisch mehr Zuspruch. Hier wird schneller gekocht, damit das Essen in der Mittagspause Platz findet. Über eines der dabei angebotenen Gerichte, Reisnudeln mit Frühlingsrollen, sagt Vu: „Das ist zum Beispiel etwas, was die Menschen in Vietnam gerne zum Frühstück essen.“