König Charles III. (75) wird Prinz Harry an dessen 40. Geburtstag am Sonntag (15. September) wohl persönlich gratulieren. Auf einen Anruf von seinem Bruder Prinz William (42) muss der Herzog von Sussex aber angeblich verzichten. Die Beziehung von Harry, der seit 2020 in Kalifornien lebt, zu seiner Familie gilt als zerrüttet.

König Charles wird seinen jüngsten Sohn am Sonntagnachmittag britischer Zeit dennoch über Skype anrufen, vermutet ein royaler Insider gegenüber dem "Express". Es gebe in der Königsfamilie "noch viel Liebe", so die Quelle, die hinzufügte: "Sie benutzen Skype, wenn sie miteinander kommunizieren, weil sie sich sehen können und es wird alles von den Mitarbeitern eingerichtet, damit es reibungslos läuft."

Lesen Sie auch

William meldet sich angeblich nicht bei Harry

Zwischen Prinz William und Prinz Harry sollen die Fronten dagegen verhärtet sein. Die Brüder reden im Moment angeblich nicht miteinander, heißt es Medienberichten zufolge. Eine Quelle sagte dem "Mirror", dass es an Harrys Geburtstag angeblich kein Telefonat zwischen den beiden geben werde. Der Insider betonte zudem, wie sehr sich in den vergangenen Jahren alles verändert habe. "Als Harry 30 wurde, sah es so aus, als könnte nichts zwischen ihm und seinem Bruder stehen." Gemeinsam sollten sie "das neue Gesicht der Royals" werden und der Monarchie eine dringend benötigte Modernisierung verpassen. Weiter sagte die Quelle: "Aber jetzt sprechen William und Harry nicht einmal mehr miteinander. Früher haben sie wichtige Meilensteine immer gemeinsam gefeiert, aber an Harrys großem Tag wird es kein transatlantisches Telefonat zwischen den beiden geben."

Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) sind Anfang 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen. Das Paar, das 2018 geheiratet hat, lebt mit seinen beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) im kalifornischen Montecito.

In einem TV-Interview mit Oprah Winfrey (70) von 2021, einer Netflix-Dokuserie von 2022 und seiner Autobiografie "Spare" (2023) war Harry die Royals hart angegangen. Immer wieder wurden Vorwürfe laut, Harry verdiene mit den Angriffen auf seine Familie Geld.