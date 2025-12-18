Für Fundtiere in Waiblingen, Weinstadt, Kernen und Korb war bisher der Tierschutzverein Waiblingen zuständig. Das ändert sich 2026. Was sind die Gründe, und wer kümmert sich nun?
Verlorene Geldbeutel oder Schlüssel, entlaufene Meerschweinchen oder Hunde: In Deutschland gelten für Fundsachen und für Fundtiere die gleichen gesetzlichen Bestimmungen. Das heißt, in beiden Fällen muss sich darum die Kommune kümmern, auf deren Markung der Fund gemacht wurde. Für Gegenstände gibt es das städtische Fundbüro. Bei Fundtieren nehmen die Städte und Gemeinden oft die Dienste eines Tierschutzvereins in Anspruch, der gegen Bezahlung gefundene oder polizeilich beschlagnahmte Tiere unterbringt und versorgt.