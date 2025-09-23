Fundstück in Stuttgart: Persönliche Grußnote – wofür eine Unbekannte Fritz Bauer dankt

Die Erinnerung an Fritz Bauer, den in Stuttgart geborenen großen Demokraten und Nazi-Jäger, lebt. Das zeigt eine Dankeskarte, die ein Spaziergänger jetzt entdeckte.
Die Woche begann für Stefan Nägele trotz strömenden Regens mit einer schönen Überraschung. Beim Gassigehen mit seinem Hund in der Wiederholdstraße fiel sein Blick auf eine Karte, die zwischen Steinen steckte, direkt neben der Erinnerungsstele, die dort an den leidenschaftlichen Demokraten, Widerständler und früheren hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (1903-1968) erinnert.