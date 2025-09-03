Nachhaltig, günstig und einzigartig: In Stuttgart warten Second-Hand-Läden mit allem, was das Herz begehrt. Wo verstecken sich die besten Spots für Second-Hand-Shopping in der Region?

Second-Hand zu kaufen liegt nicht nur im Trend, sondern ist auch ein bewusstes Statement für Nachhaltigkeit, Individualität und Qualität. Wer gebraucht einkauft spart Ressourcen, vermeidet Müll und schont den Geldbeutel – ganz, ohne auf Stil verzichten zu müssen. Im Gegenteil: Oft entdeckt man beim Stöbern in Fundgruben, Sozialkaufhäusern oder Antikläden Stücke mit Charakter, die man so im klassischen Einzelhandel nicht findet. Und während neu produziertes heute oft auf Masse und schnelle Abnutzung ausgelegt ist, überzeugt Second-Hand-Ware häufig durch solide Verarbeitung und zeitlosen Charme. Ob Deko, Bilder, Geschirr, Kleidung, Schmuck, Elektrogeräte oder Möbel – Second-Hand bedeutet: entdecken statt konsumieren.

Diese Geschäfte sollte man kennen In Stuttgart und Umgebung gibt es eine erstaunlich große Auswahl an Läden und Einrichtungen, die sich der Aufbereitung und dem Verkauf von gebrauchtem widmen.

Nimm`s mit beim Schmidt Stuttgart

In Stuttgart Untertürkheim lohnt sich ein Besuch bei Nimm`s mit beim Schmidt, einem Geschäft mit einem besonders vielfältigen Sortiment: Möbel, Haushaltsgeräte, Geschirr, Dekoartikel und sogar Antiquitäten wechseln hier täglich. Die Ware stammt aus Entrümpelungen sowie Restposten und Insolvenzverkäufen.

Seyfferstraße 103, 70193 Stuttgart

Kallenberger Fundgrube Stuttgart

Einen ganz eigenen Charme hat die Kallenberger Fundgrube in Korntal-Münchingen. Dieser Laden wirkt wie eine verwunschene Entrümplungs-Lagerhalle mit Kleinmöbeln, Haushaltswaren, Dekorationen, Lampen, Kleidern und allerlei Kuriosem. Die Fundgrube ist perfekt für Schatzsucher und bietet so ziemlich alles, was das Herz begehrt.

Schwieberdingerstr.117, 70825 Korntal-Münchingen

Fairkauf Stuttgart

Der Fairkauf in Stuttgart Feuerbach ist ein Sozialkaufhaus das Möbel, Bekleidung, Haushaltswaren, Spiele, Bücher und vieles mehr anbietet. Die Ware stammt aus Spenden, der Verkauf unterstützt Beschäftigungsprojekte für Langzeitarbeitslose.

Steiermärkerstraße 53, 70469 Stuttgart

Antiquitäten Helmut Schilling Stuttgart

Wer nach echten Antiquitäten sucht, sollte bei Helmut Schilling in Stuttgart-West vorbeischauen. In seinem Geschäft findet man Möbel aus dem 18. bis 20. Jahrhundert, Porzellan, Bilder, Teppiche, Schmuck, Spielzeug und andere historische Schätze.

Silberburgstraße 97, 70176 Stuttgart

Das Sozialkaufhaus

Das Kaufhaus der Diakonie gibt es in Stuttgart-Wangen, Bad Cannstatt, Esslingen und Plochingen. Besonders die Filiale in Wangen bietet ein großes Sortiment: Kleidung, Haushaltswaren, Möbel, Bücher und mehr. Die Produkte stammen ebenfalls aus Spenden und werden im Rahmen sozialer Projekte verkauft.

Inselstraße 5, 70327 Stuttgart-Wangen

Kreuznacher Straße 53, 70372 Bad Cannstatt

Plochinger Straße 42, 73730 Esslingen

Urbanstraße 14, 73207 Plochingen

Femos Möbelhalle Böblingen

Auf rund 2500 Quadratmetern findet man hier in Böblingen alles von gebrauchten Möbeln über Haushaltswaren bis hin zu dekorativen Einzelstücken. Die Waren stammen größtenteils aus Spenden oder Haushaltsauflösungen und werden vom Team der femos GmbH liebevoll aufbereitet.

Hanns-Klemm-Straße 31, 71034 Böblingen

Ob auf der Suche nach stilvollen Möbelstücken, günstiger Kleidung oder einzigartigen Vintage-Funden – die Region bietet zahlreiche Anlaufstellen für bewusste Konsumenten mit Entdeckergeist. Und das Beste: Wer Second-Hand kauft, unterstützt oft auch soziale Projekte und regionale Inititativen.