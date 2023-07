Funde in Steinheim

Das Schnaidt-Areal ist wegen der Grabungen abgesperrt worden. Foto: Werner Kuhnle

Archäologen haben auf dem Schnaidt-Areal in Steinheim unter anderem einen Brunnen nachgewiesen. Bremst das nun das hier geplante Dienstleistungszentrum aus?









Das Schnaidt-Areal in Steinheim ist geradezu umzingelt von archäologischen Denkmälern und Flächen, unter denen Wissenschaftler Artefakte aus längst vergangenen Zeiten vermuten. So halten es Forscher beispielsweise für plausibel, dass im Südwesten römische Gebäudereste in der Erde schlummern, während im Südosten nachgewiesenermaßen einst das Gelände des Dominikanerinnenkloster Mariental angrenzte. Beim Landesdenkmalamt hatte man deshalb den Verdacht, dass auch unter dem Schnaidt-Areal selbst stumme Zeugen der Vergangenheit die Jahrhunderte überdauert haben. Eine Annahme, die sich nun bestätigt hat.