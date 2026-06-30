Rätselhafter Fund in Berglen: Zwischen Hößlinswart und Steinach werden Mitte Juni mehrere Schmuckstücke entdeckt. Nun sucht die Polizei die Eigentümer.

Zwischen Hößlinswart und Steinach in der Gemeinde Berglen (Rems-Murr-Kreis) sind bei den Gärten im Wäldchen mehrere Schmuckstücke gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie bereits am Mittwoch, 10. Juni, entdeckt. Bislang konnten sie jedoch keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Unklar ist laut der Polizei außerdem, ob die Schmuckstücke möglicherweise aus einer Straftat stammen. Deshalb bittet die Polizei nun um Hinweise. Bei den aufgefundenen Schmuckstücken handelt es sich um sieben Halsketten und ein Armband.

Bilder der gefundenen Schmuckstücke sind im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg veröffentlicht. Zu finden im Internet unter der Adresse https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/berglen-aufgefundender-schmuck/

Wer Angaben zu den Schmuckstücken oder möglichen Eigentümern machen kann, soll sich an die Ermittlungsgruppe WED bei der Polizei wenden. Die Telefonnummer lautet 07361/5800.