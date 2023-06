1 Achtung, wenn der Hund etwas am Wegesrand frisst. Foto: Archiv/Müller

Zuletzt sind vermeintliche Giftköder in Gärtringen, Ehningen, Darmsheim, Deckenpfronn und Hildrizhausen gemeldet worden. Ein Hund verstarb, andere wurden krank. Die Hundehalter sind beunruhigt, die Polizei sieht nicht zwingend Tierhasser am Werk.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hört man sich bei der Hundemesse um, die am vergangenen Wochenende in der Sindelfinger Stadthalle stattfand, wird schnell klar: Die Giftköder-Funde in letzter Zeit haben die Hundehalter verunsichert, viele schütteln entsetzt den Kopf und fragen sich, wer dafür verantwortlich sein könnte. Seit Wochen laufen die Whatsapp-Gruppen und Internetforen zu diesem Thema heiß – all jene Gebiete, wo in letzter Zeit vermeintliche Giftköder Hunde in Gefahr brachten, werden nun gemieden. Oder zumindest lassen die Gassigeher erhöhte Vorsicht walten.