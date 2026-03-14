Fund in Suppenküche in Türkei: Mikrochip im Essen gehörte zu ehemaligem Rennpferd

1 In einer Suppenküche findet ein Gast in seinem Essen den Mikrochip eines ehemaligen Rennpferdes. (Symbolfoto) Foto: Malte Christians/dpa/dpa-tmn

Ein Gast einer Suppenküche findet einen Fremdkörper in seinem Gericht. Labortests ergeben: Es handelt sich um den Mikrochip eines früheren Rennpferdes. Für den ehemaligen Besitzer hat das Folgen.











Link kopiert



Istanbul - Ein in einem Gericht in einer Suppenküche in der Türkei gefundener Gegenstand hat sich als Mikrochip eines einstigen Rennpferdes entpuppt. Ein Gast der Suppenküche in der Mittelmeerstadt Mersin hatte einen Fremdkörper in seinem Essen gemeldet, wie mehrere Medien berichteten. Tests des türkischen Landwirtschaftsministeriums identifizierten den Gegenstand als elektronischen Identifikationschip von "Smart Latch", einem vierjährigen englischen Rennpferd, das auf der Rennbahn der benachbarten Provinz Adana Rennen bestritten hatte, wie die private Nachrichtenagentur Demirören berichtete.