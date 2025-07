1 Mit einem speziellen Tauchboot haben Forschende den Grund von zwei Tiefseegräben im Pazifik erkundet – und dort eine überraschend reiche Lebenswelt entdeckt. Foto: © Institute of Deep-sea Science and Engineering, CAS (IDSSE, CAS)

Die Tiefsee ist kaum erforscht. Im Marianengrabens im Pazifischen Ozean haben Forscher in mehreren Kilometern Tiefe Sensationelles entdeckt.











Forscher haben im Marianengraben im Pazifik in fast 10.000 Metern Tiefe zahlreiche Würmer und Muscheln entdeckt. Es handle sich um die in der größten Tiefe gelegenen Kolonien von Lebewesen auf der Erde, die jemals in solcher Zahl beobachtet worden seien, schreiben die Forscher in einer im Fachmagazin „Nature“ veröffentlichten Studie.