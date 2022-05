1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Mittwoch wird eine Wasserleiche in der Murr in Burgstetten entdeckt. Die Polizei nimmt ihre Ermittlungen auf, kann aber bislang die Identität des Toten nicht klären. Die Beamten veröffentlichen eine Personenbeschreibung und bitten um Zeugenhinweise.















Link kopiert

Nachdem am vergangenen Mittwoch eine männliche Wasserleiche in der Murr in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis) gefunden worden war, hat die Polizei die Identität des Toten noch nicht ermittelt und bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Passant den Mann gegen 20.40 Uhr in der Verlängerung der Straße Lauterwiesen aufgefunden. Die Feuerwehr eilte zum Fundort und barg die Leiche. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge lagen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen zur Feststellung der Todesursache dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat hierzu eine Obduktion angeordnet.

Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Weil die Identität des Toten noch nicht geklärt ist, hat die Polizei nun eine Personenbeschreibung des Mannes veröffentlicht. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 50 Jahren handeln. Er ist etwa 1,70 Meter groß und circa 65 Kilogramm schwer.

Besondere Merkmale sind mehrere Tätowierungen. Eine Tätowierung befindet sich auf dem rechten Unterarm. Dort steht in großer Schreibschrift der Name „Emöke“ geschrieben. Auf dem linken Unterarm prangt in großer Schreibschrift der Name „Janika“. Außerdem befindet sich auf der linken Brust eine Tätowierung in Form eines Skorpions. Insbesondere die auffälligen großen Tätowierungen am Unterarm könnten laut Polizei zur Identifizierung entscheidend weiterhelfen. Die Kripo Waiblingen nimmt diesbezüglich unter der Telefonnummer 07361/5800 Hinweise entgegen.