Fund auf Sulawesi: Bisher älteste Höhlenkunst der Welt in Indonesien entdeckt

Prähistorisch und mysteriös: Ein Handabdruck auf Sulawesi gilt als älteste bekannte Höhlenkunst der Welt - und wirft ein neues Licht auf die Besiedelung Australiens.
Muna/Brisbane - Ein Handabdruck in einer Kalksteinhöhle in Indonesien ist nach Angaben von Forschenden das älteste bislang bekannte Höhlenkunstwerk der Welt. Das Fragment einer 14 mal 10 Zentimeter großen Hand-Schablone wurde auf ein Mindestalter von etwa 67.800 Jahren datiert und übertrifft einen früheren Rekordfund aus Sulawesi aus dem Jahr 2024 damit um mehr als 15.000 Jahre.