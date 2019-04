11 Stuttgart ist voller kleiner und großer Geschichten. Wie gut kennen Sie sich aus? Foto: dpa

Wie kam Stuttgart zu seinem Namen und was hat es mit den Mammutbäumen in Schlossgarten auf sich? In unserer Bilderstrecke verraten wir zehn Fakten, die Sie (vielleicht) noch nicht wussten.

Stuttgart - Wussten Sie, dass der Name Stuttgart von „Stutengarten“ kommt? Kein Wunder, dass es in Stuttgart von großen und kleinen Rössle nur so wimmelt. In Stuttgart taucht das Pferd immer wieder auf: als eiserne Figur, auf Wappen oder in Straßennamen.

Wer mit offenen Augen durch Baden-Württembergs Landeshauptstadt geht, dem dürften auch die vielen Mammutbäume aufgefallen sein, die man eigentlich aus den USA kennt. In unserer Bilderstrecke verraten wir, was es damit auf sich hat.

Bilderstrecke voller Fun Facts

Und hätten Sie gewusst, wo der erste industriell hergestellte Büstenhalter erfunden wurde und dass Stuttgart den ersten Autotunnel der Welt gebaut hat? Diese und weitere spannende Fakten finden Sie in unserer Bilderstrecke. Hätten Sie’s gewusst? Klicken Sie sich durch.