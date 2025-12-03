Fulminante Jubiläumsschau: Im Karussell des Lebens von Rainer Maria Rilke

Unter dem Titel „Und dann und wann ein weißer Elefant“ feiert das Marbacher Literaturmuseum der Moderne den 150. Geburtstag des Dichters und präsentiert bisher verborgene Schätze.
Darauf hat man nicht nur in Philologenkreisen sehnlich gewartet, seit ziemlich genau vor drei Jahren die Nachricht die Runde machte, dass das Deutsche Literaturarchiv in Marbach das Gernsbacher Rilke Archiv erworben hat. Jetzt ist es soweit. Pünktlich zum 150. Geburtstag des in Prag geborenen Dichters an diesem 4. Dezember wird der Jahrhundertschatz erstmals im großen Stil der Öffentlichkeit präsentiert.