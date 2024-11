Full House-Kollege steht ihm bei: John Stamos zu krebskrankem Dave Coulier: Ich bin an deiner Seite

"Full House"-Star Dave Coulier leidet an Krebs - und sein langjähriger Co-Star und enger Freund John Stamos verspricht, in dieser schweren Zeit für ihn da zu sein. Auch die anderen "Full House"-Kollegen lassen Coulier nicht allein.

Dave Coulier (65) hat Lymphdrüsenkrebs im dritten Stadium. Das gab der Schauspieler, der durch seine Rolle als Joey Gladstone in der berühmten Sitcom "Full House" bekannt wurde, am Mittwoch gegenüber dem "People"-Magazin bekannt. Die Diagnose erhielt er im Oktober, nachdem eine Infektion der oberen Atemwege bei ihm zu einer starken Schwellung der Lymphknoten geführt hatte.

Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht meldete sich bereits sein langjähriger "Full House"-Kollege und enger Freund John Stamos (61) auf Instagram zu Wort. Er postete eine Reihe von Fotos, die ihre tiefe Freundschaft dokumentieren, darunter ein relativ aktuelles Bild, auf dem Stamos Coulier umarmt, sowie ein Throwback-Foto aus ihrer "Full House"-Zeit. "Mein Bruder seit Tag 1. Ich liebe dich und ich werde in dieser Zeit an deiner Seite sein", schrieb Stamos dazu.

Auch Couliers Ehefrau Melissa Bring bedankte sich in den Kommentaren bei Stamos: "Ich liebe dich - danke für die tägliche Unterstützung und Liebe!!" Zahlreiche Fans zeigten sich berührt von der engen Verbundenheit der beiden Schauspieler. "Diese Beziehungen, die bei der Arbeit beginnen und lebenslange Freundschaften werden, sind extrem selten... und wunderschön", kommentierte zum Beispiel ein Instagram-Nutzer.

Wie Coulier bereits dem "People"-Magazin verriet, werde Stamos ihn am Samstag, einen Tag nach seiner Chemotherapie, besuchen. "Er meinte: 'Wenn du einfach nur schlafen willst, sitze ich einfach bei dir oder wenn du Musik hören oder einfach nur reden willst, egal was.' Und ich dachte nur: 'Wow. Das ist wie ein Bruder. Das ist wirklich ein Bruder'", so Coulier.

Auch andere "Full House"-Kollegen sind für Coulier da

Neben Stamos informierte Coulier auch die anderen "Full House"-Co-Stars Candace Cameron Bure (48), Andrea Barber (48), Jodie Sweetin (42), Lori Loughlin (60), Scott Weinger (49) und Serienschöpfer Jeff Franklin (69) in einer Gruppennachricht über seine Krebsdiagnose. Er wollte sicherstellen, dass sie es direkt von ihm erfahren. Die Reaktionen seien "sofort" gekommen, erzählte er. "Es war einfach diese Welle von 'Ich werde für dich da sein. Sag mir einfach wann, und ich weiß, dass du bei Mel in guten Händen bist, aber was können wir tun?' Es ist wirklich überwältigend, wie sehr wir uns lieben", sagte Coulier. "Wir waren so viele Jahre füreinander da und das ist ziemlich bemerkenswert."

Die Sitcom "Full House" lief von 1987 bis 1995 über acht Staffeln. 2016 kehrten viele der Darsteller für das Netflix-Sequel "Fuller House" zurück, das bis 2020 produziert wurde. Im Januar 2022 starb mit Bob Saget einer der größten "Full House"-Stars im Alter von 65 Jahren.