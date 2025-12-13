Fuhrpark der Stadt: Waiblingen tankt Öko-Diesel – „Die Flotte so schnell wie möglich sauber kriegen“

Waiblingen setzt bei fast 100 Fahrzeugen auf HVO100 statt Diesel. Der Praxistest zeigt klare Effekte – und eine überraschende CO₂-Zahl.
Auf dem Betriebshof in der Henri-Dunant-Straße riecht es nicht mehr nach Diesel. Hier, gleich hinter der Wache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), steht die Fahrzeugflotte der Stadt parat: von der Kehrmaschine über den Streuwagen bis zum Bagger – und mittendrin eine unscheinbare Zapfsäule. Was dort seit nunmehr gut einem Jahr aus dem Schlauch kommt, ist ein Kraftstoff, der so manchen Motorenromantiker vielleicht die Nase rümpfen lässt, obwohl er fast geruchlos ist.