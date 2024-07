Fuhrpark der Polizei in Baden-Württemberg: 994 neue Autos für die Polizei im Land

1 Nagelneue Autos vor schmucker historischer Kulisse auf der Solitude Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Weil Leasingverträge auslaufen, bekommt die Polizei neue Fahrzeuge. Mit dabei sind Mercedes, BMW und Audi. Neu ist, dass auch rein elektrisch betriebene Wagen dabei sind.











Link kopiert



Neun Polizeiautos im Hof des Schlosses Solitude vor den Toren der Landeshauptstadt, ein mittleres Aufgebot an Einsatzkräften, über allem schwebt eine Drohne der Polizei – doch passiert ist nichts. Denn die Autos standen dort am Mittwoch nur zu Vorführzwecken: Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) übergab symbolisch die neuen Fahrzeuge an die Landespolizei. Leasingverträge laufen aus, und in einer europaweiten Ausschreibung fiel die Wahl auf drei einheimische Hersteller. Die Polizei ist fortan weiterhin mit Mercedes, aber auch mit Audi und BMW unterwegs. Neu ist auch, dass die Polizei erstmals rein elektrisch fahren wird, mit dem Audi Q4 E-tron. Er wird im Streifendienst verwendet, kündigte Strobl an. Die Polizei habe mit 5300 Fahrzeugen den größten Fuhrpark der Landesverwaltung.