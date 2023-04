1 Die Polizei auf Fuerteventura war im Einsatz (Symbolbild). Foto: imago/Manfred Segerer

Ein deutsches Touristenpaar ist in seinem Hotelzimmer einer Ferienanlage im Süden der spanischen Kanareninsel Fuerteventura tot gefunden worden. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Sonntag auf Anfrage, das Konsulat Las Palmas stehe mit den örtlichen Behörden, die den Fall und seine Hintergründe untersuchen, in engem Austausch und unterstütze die Angehörigen konsularisch. Die zwei deutschen Staatsangehörigen seien demnach am 13. April tot gefunden worden.

Die spanische Regierungsstelle für die Bekämpfung häuslicher Gewalt teilte mit, erste Hinweise deuteten darauf hin, dass die 42-jährige Frau von ihrem Mann umgebracht worden sein könnte. Dieser hatte sich Medienberichten zufolge anschließend das Leben genommen. Die spanische Polizei wollte zunächst keine Angaben zu dem Fall machen.

Warten auf das Ergebnis einer Obduktion

Die Leichen im Club Aldiana in der Gemeinde Pájara seien am Donnerstag vom Personal der Anlage entdeckt worden, teilte die Aldiana GmbH am Sonntag in Frankfurt mit. „Die lokale Polizei wurde umgehend informiert und hat sofortige Ermittlungen aufgenommen“, stand in einer Mitteilung des Unternehmens. „Der Tod der Gäste hat uns erschüttert und unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden den Angehörigen“, schrieb das Unternehmen weiter.

Die Polizei warte auf das Ergebnis einer Obduktion, berichtete die Zeitung “El Periódico de España“. Zudem würden die Aufnahmen von Sicherheitskameras ausgewertet. Woher in Deutschland die beiden Toten stammten, war unbekannt.

Die Leichen seien entdeckt worden, nachdem ein Angehöriger eines der Toten bei der Rezeption angerufen hatte, weil die Urlauber telefonisch länger nicht zu erreichen gewesen seien, berichtete die „Fuerteventura Zeitung“.