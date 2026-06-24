Wenn Jacques und Gabriella von Monaco auftreten, stehen sie im Mittelpunkt. Auch jetzt richteten sich wieder alle Blicke auf die berühmten Zwillinge.

Jacques (11) und Gabriella von Monaco (11) haben gemeinsam mit ihren Eltern, Fürst Albert II. (68) und Fürstin Charlène (48), die Feierlichkeiten zum Johannistag eröffnet. Vom Fürstenpalast aus verfolgte die Familie das Anzünden des traditionellen Feuers, den Höhepunkt dieser alten Tradition. Während der musikalischen Einlagen bei dem Fest soll die Fürstenfamilie auch immer wieder Zuschauer gegrüßt haben, berichtet das Magazin "Point de Vue". Bei dem Fest im Fürstentum gibt es auch noch einen Festumzug und einen Gottesdienst.

Gabriella passt das Outfit dem Look ihrer Mutter an Bei dem Balkonauftritt des Fürstenpaares und seiner Kinder richteten sich einmal mehr alle Blicke auf die Zwillinge. Gabriella von Monaco trug ein cremefarbenes, ärmelloses Kleid mit Blumenstickereien. Das Outfit der Elfjährigen passte perfekt zum hellen Kleid ihrer Mutter. Gabriellas Bruder Jacques hatte sich für einen marineblauen Anzug mit weißem Hemd entschieden, der fast identisch mit dem seines Vaters war. Der Fürst präsentierte sich aber im Gegensatz zu seinem Sohn mit Krawatte.

Die beiden Kinder, die im vergangenen Dezember ihren elften Geburtstag feierten, begleiten ihre Eltern bereits seit einiger Zeit regelmäßig bei öffentlichen Anlässen. Im März waren sie unter anderem dabei, als das Fürstenpaar Papst Leo XIV. (70) in Monaco willkommen hieß.

Kinder werden auf ihre Rollen vorbereitet

Fürst Albert und Fürstin Charlène bereiten die beiden schon von klein auf auf ihre zukünftigen Rollen vor, insbesondere Jacques, den Erbprinz: "Als Eltern ist es unser Ziel, Jacques mit Geduld und Liebe zu begleiten, ohne die Dinge zu überstürzen. Er ist ein sehr neugieriger Junge, voller Freundlichkeit und Wohlwollen", verriet Charlène im Jahr 2025 der Zeitung "Monaco-Matin".

Die Kinder des Fürstenpaars wurden am 10. Dezember 2014 geboren. Um 17:04 Uhr kam Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte Jacques Honoré Rainier Grimaldi. Aufgrund der Erbfolge in Monaco ist Jacques der Nachfolger seines Vaters.