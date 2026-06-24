Wenn Jacques und Gabriella von Monaco auftreten, stehen sie im Mittelpunkt. Auch jetzt richteten sich wieder alle Blicke auf die berühmten Zwillinge.
Jacques (11) und Gabriella von Monaco (11) haben gemeinsam mit ihren Eltern, Fürst Albert II. (68) und Fürstin Charlène (48), die Feierlichkeiten zum Johannistag eröffnet. Vom Fürstenpalast aus verfolgte die Familie das Anzünden des traditionellen Feuers, den Höhepunkt dieser alten Tradition. Während der musikalischen Einlagen bei dem Fest soll die Fürstenfamilie auch immer wieder Zuschauer gegrüßt haben, berichtet das Magazin "Point de Vue". Bei dem Fest im Fürstentum gibt es auch noch einen Festumzug und einen Gottesdienst.