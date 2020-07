1 Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène posieren mit ihren Zwillingen, Jacques und Gabriella, für das Familienfoto Foto: Palais Princier de Monaco

Fürst Albert von Monaco und seine Charlene Wittstock feierten im Jahr 2011 ihre Traumhochzeit. Zum Hochzeitstag gibt's ein Foto für alle.

Der monegassische Fürst Albert II. (62) und die in Bulawayo, Simbabwe, geborene ehemalige Profischwimmerin Charlene Wittstock (42) feierten am 1. Juli 2011 ihre Traumhochzeit im Fürstenpalast der Grimaldis in Monaco. Zum Hochzeitstag veröffentlichte das Fürstenpaar nun ein Familienfoto auf Facebook.

"Monaco Royal Wedding: Prince Albert & Charlene Wittstock" von Orchestra Italiana hier streamen

"Anlässlich ihres 9. Hochzeitstages freuen sich die LL.AA.SS. Fürst Albert und Fürstin Charlène, dieses im Fürstenpalast aufgenommene Foto mit ihren Kindern, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, zu teilen", lautet der förmliche Kommentar zum Foto. Zu sehen sind die Eltern in festlicher, dunkler Garderobe auf einer hellen Couch sitzend. Zwischen ihnen hat der kleine Prinz Jacques (5), ebenfalls dunkel gekleidet, Platz genommen und auf dem Schoss der Mama sitzt Prinzessen Gabriella (5) in einem weißen Sommerkleidchen.

Albert und Charlene hatten sich nach vielen Beziehungsjahren am 23. Juni 2010 verlobt. Ein gutes Jahr später folgte die Hochzeit. Der Nachwuchs ließ etwas auf sich warten, doch Ende Mai 2014 war es soweit: Der Hof gab bekannt, dass die Fürstin schwanger ist. Die Zwillinge erblickten dann am 10. Dezember 2014 in Monaco das Licht der Welt. Fürst Albert hat weitere Kinder aus früheren Beziehungen.