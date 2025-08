Eine riskante Reise war das, oder? Alleine durch Afghanistan und auf den Sofas von Fremden schlafen, das klingt nach Todesmut. Moritz Traub winkt gelassen ab. Doch der Mama hat er es vorsichtshalber doch erst hinterher erzählt. Als er wieder gesund zuhause war.

Doch bevor wir mit ihm zu den Postmeistern nach Afghanistan reisen, sind wir erst mal im Bürgertreff in Gablenberg. Dort treffen sich mittwochabends die Sammler des Württembergischen Philatelistenvereins. Viele von ihnen haben noch miterlebt, wie der Spruch modern war: „Willst Du meine Briefmarkensammlung sehen?“ Insofern ist Moritz Traub nicht nur wegen seiner Abenteuerlust eine Besonderheit. Mit seinen 21 Jahren drückt er den Altersschnitt ganz erheblich.

Moritz Traub mit einem Postmeister in Afghanistan. Foto: privat

Und hat noch viel zu lernen. Als er eine Briefmarke aus Afghanistan ganz begeistert mit den Fingern aus der Plastikhülle holen will, greift sein Vorsitzender Johannes Feifel ein. „Nur mit der Pinzette anfassen!“ Und reicht Traub das Instrument. Traub sagt: „Ich habe noch nicht alles verinnerlicht, was einem Briefmarkensammler in Jahrzehnten in Fleisch und Blut übergeht“ und fügt mit einem breiten Grinsen hinzu: „aber ich bin halt voll jung. Das Durchschnittsalter liegt bei 80 Jahren.“

Mit seinem jugendlichen Neugier fügt er einem Hobby, das nicht gerade für Nervenkitzel bekannt ist, eine ganz andere Facette hinzu: Er kauft seine Briefmarken direkt auf dem Postamt. Auch wenn es in Kabul ist. Von dort hat er die Marken mitgebracht, die er vor sich ausbreitet. Etwa eine von 1952, die die Buddha-Statuen von Bamiyan zeigt. Längst zerstört von den Taliban. Oder Marken anlässlich der Olympischen 1988 in Seoul. Oder den ersten Sportwagen gebaut in Afghanistan. Herausgegeben 2023. Das hört sich für deutsche Ohren ziemlich schräg an, passt nicht zu den Vorstellungen, die wir uns von diesem Land machen.

Mit 18 Jahren nach Indien

Tatsächlich hat er sich herangetastet. Mit 18 Jahren reiste er nach Indien. War dort zwei Monate unterwegs, um – na klar – Briefmarken zu kaufen. Weil er zuhause in Stuttgart auf ganz besondere Marken aufmerksam geworden war, die Marken des Freien Indien, des Azad Hind. Subhash Chandra Bose war ein Zeitgenosse von Mahatma Gandhi, Oberbürgermeister von Kalkutta, aber anders als Gandhi plädierte er für den bewaffneten Kampf, um die britischen Kolonialherren loszuwerden. Immer wieder landete er im Gefängnis, 1941 floh Bose nach Kabul, gelangte nach Moskau und schließlich nach Berlin, wo er Adolf Hitler um Hilfe für den Kampf gegen die Briten bat. Aus indischen Kriegsgefangenen bildete Bose die Legion Freies Indien, die auf deutscher Seite kämpfte.

1943 brachte das U-Boot U 180 Bose von Kiel aus ins japanisch besetzte Singapur. Er gründete eine Exilregierung unter dem Namen Azad Hind, führte 40 000 Mann, die Indian National Army , an der Seite der Japaner in den Kampf. Azad Hind, freies Indien, nannte er den Staat. der ihm vorschwebte. Und der brauchte Briefmarken. Entworfen wurden sie vom Ehepaar Werner und Maria von Axster-Heudtlaß, gedruckt in Berlin. Und sie haben den Krieg überstanden.

Moritz Traub hat schon einige seltene Briefmarken gesammelt auf der ganzen Welt gesammelt. Foto: privat

Also sehr interessant für Sammler. Und in Indien zu finden. Dort war er unterwegs, schlief privat bei anderen Sammlern. Die ihrerseits an Marken aus dem Dritten Reich und der DDR interessiert waren. So arbeitete sich Traub weiter durch Asien. Er reiste nach Pakistan, kämpfte mit 55 Grad und der Bürokratie und ging schließlich nach Afghanistan. Er schlief bei einem Postmeister auf dem Sofa, reiste via Empfehlung durchs Land, war in Kabul, Kundus, Masar-el-Sharif.

Unterhalten hat er sich via Übersetzungs-App auf dem Handy. Damit sei er gut durchgekommen, und er konnte sogar fachsimpeln. Briefmarken sind dort eher exotisch, der Hauptpostmeister der Region Dschuzdschan im Norden hat erzählt, „dass dort pro Woche im Schnitt nur ein Brief versendet wird“. Aber Briefmarken gab es noch, im Schrank, in Schubladen. Und der Preis war auch je nach Postamt und Verhandlungsgeschick ein anderer.

Für seltene Briefmarken ging es auch nach Kirgisistan und Tadschikistan

In Gefahr habe er sich nie gefühlt. Im Gegenteil, das Erlebte steigerte seine Reiselust. Er machte sich auf den Weg nach Kirgisistan und Tadschikistan. Und entdeckte dort neben vielen Elektrotaxen zahlreiche neue Briefmarken. In der Szene verbreitete sich sein Ruf und drang bis nach Monaco. Patrick Maselis ist ein belgischer Industrieller, der Präsident der Royal Philatelic Society London und des Club de Monte-Carlo, sowie ein Förderer des Sammelns von Briefmarken. Er lädt jedes Jahr eine Gruppe von jungen Sammlern zum Kongress Monacophil nach Monte-Carlo. Inklusive Gala. Auch Traub war geladen. „Ich musste mir einen Smoking kaufen“, sagt er.

Viel wohler fühlt er sich in seinen Reiseklamotten. Lettland stand noch auf dem Plan. Und nach Afrika hat er gute Kontakte. Da besorge ihm ein Äthiopier aus Burundi Briefmarken vom ganzen Kontinent. „Der lebt davon, Marken zu verkaufen“, sagt er, „die hat kein anderer.“ Afrika wäre mal einen Besuch wert. Denn schließlich kauft es sich selbst am besten. Und macht am meisten Spaß. Von wegen, Briefmarken sammeln ist langweilig.