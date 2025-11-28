Alle sieben Kandidatenpaare von "Prominent verwandt" wurden nun enthüllt. Für Zündstoff außerhalb und innerhalb der Duos scheint gesorgt.

Ende Oktober dieses Jahres ist verkündet worden, dass das RTL-Format "Prominent getrennt" 2026 einen Ableger bekommen wird. Anstelle von Ex-Paaren werden sich in "Prominent verwandt" die berühmten Zweierteams aus Mutter oder Vater nebst Tochter oder Sohn zusammensetzen. Als erstes Gespann mit reichlich Zündstoff-Potenzial wurde damals schon Dschungelcamp-Ikone Thorsten Legat (57) und Sohn Nico (27) bekanntgegeben. Nun steht fest, mit welchen sechs weiteren Duos sich die beiden um das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro balgen werden.

So treten auch Kult-Auswanderin Danni Büchner (47) und ihre Tochter Jada Karabas (21) bei den Challenges an, die in Südafrika ausgetragen werden. Micha Klotz (27), der erst vor Kurzem an der Seite seiner inzwischen Ex-Partnerin Edda Pilz (24) "Das Sommerhaus der Stars" gewinnen konnte, versucht derweil mit seinem Vater sein Glück - ebenso wie Yeliz Koc (32), die sich wiederum mit ihrem Papa Savas den Herausforderungen stellt.

Die weiteren drei Paare sind Ex-Dschungelcamperin und Model Anya Elsner (21) und ihre Mutter Katrin, "Kampf der Realitystars"-Diva Kevin Schäfer (36) und Mama Michaela sowie Ex-Bachelor-Kandidatin Jana Maria (33) und ihre Mutter Eva-Maria Herz.

Dreharbeiten in Südafrika laufen bereits

Die Dreharbeiten zu "Prominent verwandt" in Südafrika sind laut Angaben des Senders bereits in vollem Gange, einen genauen Ausstrahlungstermin hat man bislang noch nicht mitgeteilt. Die Show soll aber im kommenden Jahr bei RTL+ gezeigt werden.

Das Original "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" gibt es seit 2022. In diesem Jahr wurde bereits die vierte Staffel gezeigt. In der Sendung müssen getrennte Promi-Paare in einer Villa gemeinsam leben und in verschiedenen Spielen antreten. Auch hierbei geht es um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro.