Sandra Bullock ist jetzt auch auf Instagram vertreten - und hat dort bereits mehr als vier Millionen Follower gesammelt. Mit ihrem ersten Beitrag sorgt die Schauspielerin direkt für einen Hauch von Magie.

Sandra Bullock (61) hat einen Instagram-Account eröffnet - und das feiern Millionen ihrer Fans. Nach wenigen Stunden zählt der Account des Hollywoodstars bereits 4,4 Millionen Follower. Darunter sind auch zahlreiche prominente Freundinnen der Schauspielerin - wie etwa Jennifer Aniston (57), Nicole Kidman (58) oder Reese Witherspoon (50), die sich in den Kommentaren zu dem ersten Beitrag von Sandra Bullock über den neuen Account freuen. "Sie ist hier", schrieb Jennifer Aniston mit einem Herz-Emoji, Reese Witherspoon fügte hinzu: "Instagram ist gerade viel besser geworden."

Bullock postete zum Start ein Video von sich, in dem sie nur per Handbewegung einen Mixer dazu bringt, eine Margarita zuzubereiten. "Irgendwo um Mitternacht...", schrieb die Schauspielerin dazu. Das Video spielt auf eine berühmte Szene aus dem Film "Zauberhafte Schwestern" aus dem Jahr 1998 an. Der zweite Teil des Blockbusters kommt im September in die Kinos.

Kinostart von "Zauberhafte Schwestern 2" steht kurz bevor

Mit dabei in "Zauberhafte Schwestern 2" sind auch diesmal wieder Bullock und Nicole Kidman, sie spielen die bekannten Hexenschwestern Gillian und Sally Owens. Nicole Kidman kommentierte das Instagram-Video ihres Co-Stars mit "Ich trinke jederzeit gerne Margaritas mit dir".

Sandra Bullocks Instagram-Debüt fiel mit dem Auftritt der beiden Stars aus "Zauberhafte Schwestern 2" bei der CinemaCon in Las Vegas am Dienstagabend zusammen. Nicole Kidman zeigte auf ihrem Instagram-Account Bilder von sich mit Bullock auf dem roten Teppich.

Laut dem "Hollywood Reporter" gaben Sandra Bullock und Nicole Kidman dort einen Vorgeschmack auf die Filmfortsetzung und präsentierten neues Material aus "Zauberhafte Schwestern 2". Zu sehen sind drei Generationen von Hexen, während Bullocks Figur ihre magischen Fähigkeiten an ihre beiden Töchter weitergibt.