Für wohltätige Zwecke: Paul Mescal: Gladiator II-Star verkauft private Kleidungsstücke

Seinen großen Durchbruch feierte Paul Mescal (28) im Jahr 2020 in der Serienadaption des Erfolgsromans "Normal People" der irischen Schriftstellerin Sally Rooney (33). Für die männliche Hauptrolle des sportlichen, aber unentschlossenen Studenten Connell Waldron wurde er seinerzeit von den Fans gefeiert und für zahlreiche Preise nominiert. 2024 durfte das irische Nachwuchstalent unter der Regie von Star-Regisseur Ridley Scott (87) in der Fortsetzung des Kino-Hits "Gladiator" (2001) als Lucius Verus martialisch das Schwert schwingen.

Kult-Kette aus "Normal People" erzielte Mega-Erlös

Bereits durch seine Rolle in "Normal People" wurde Mescal zu einem modischen Trendsetter. Die schlichte Silberkette, die er in der Rolle Connells trug, entwickelte sich unter den Fans der Serie zu einem so großen Hit, dass ihr sogar ein eigener Instagram-Account gewidmet wurde, der bereits rund 130.000 Follower zählt. Im Jahr 2020 verkaufte Mescal die kultige Kette schließlich für wohltätige Zwecke. Wie die "Economic Times" berichtete, erzielte er mit der Auktion damals einen Betrag von 70.340 Euro. Das Geld spendete der Schauspieler der irischen Organisation "Pieta", die selbstmordgefährdete Menschen unterstützt.

Weitere Kult-Klamotten unter dem Hammer

Einem Bericht des britischen "Guardian" zufolge bringt der Ire nun weitere Mode-Objekte aus seinem privaten Besitz für den guten Zweck unter den Hammer. Dabei handelt es sich vornehmlich um verschiedene Kleidungsstücke, die er in diesem Jahr während der Pressetour für "Gladiator II" getragen hatte.

Zu den besonders markanten Stücken zählt dabei ein handbemalter Seidenstrickpullover des schottischen Designerlabels BW Marks und eine Baumwollstrickjacke aus der AW24-Kollektion des britischen Labels AV Vattev. Zudem können Fans des Schauspielers ein paar edle Stiefel der Luxusmarke Jimmy Choo und ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Baby 83" erwerben. Dem Bericht zufolge sollen die kultigen Klamotten ab dem 16. Dezember auf der Second-Hand-Plattform "Vinted" angeboten werden.