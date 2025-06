Countrylegende Dolly Parton (79) hat Herzogin Meghan (43) angeblich einen Korb gegeben und eine Einladung zur Netflix-Serie "With Love, Meghan" ausgeschlagen.

Wollte die Herzogin nur die Popularität der Sängerin ausnutzen?

"Ihr Team war außer sich vor Wut", behauptete die prominente Kommentatorin Kinsey Schofield (40) bei einem Podcast-Auftritt von "The Nerve with Maureen Callahan". Sie hätten den Ruf der Sängerin und "ihre Popularität nicht durch eine Verbindung mit Meghan Markle riskieren" wollen. Weiter sagte Schofield: "Sie wussten, dass es mit dieser Bitte nur darum ging, Meghan Markle in diesem Lifestyle-Bereich Glaubwürdigkeit zu verleihen, einem Bereich, in dem Dolly tatsächlich über eine hohe Glaubwürdigkeit verfügt."

Schließlich habe sich Parton neben ihrem Erfolg in der Musik-Branche auch als Lifestyle-Guru mit ihrer Auswahl an Backteigmischungen und Schönheitsprodukten einen Namen gemacht. "Ihr Team hat wirklich das Gefühl, dass Meghan versucht hat, ihre Popularität auszunutzen", betonte Schofield.

Zweite Staffel wohl schon im Sommer

Die Lifestyle-Serie der Herzogin von Sussex wurde Anfang März auf Netflix veröffentlicht. Mehrere Prominente traten in der Show der ehemaligen "Suits"-Schauspielerin auf, darunter ihre Freundinnen Mindy Kaling und Abigail Spencer. Kurz nach dem Start der Netflix-Show wurde die zweite Staffel verkündet. In der offiziellen Ankündigung des Streamingdienstes im März hieß es, dass die Dreharbeiten für neue Folgen schon abgeschlossen seien und die Show im Herbst auf die Bildschirme zurückkehren soll.

Inzwischen deutete die Ehefrau von Prinz Harry (40) an, dass die zweite Staffel womöglich sogar schon eher startet. Ende Mai schrieb sie in einem Posting: "Ein großartiges Wochenende, um die Serie noch einmal anzuschauen oder nachzuholen, während wir uns auf Staffel zwei in diesem Sommer und all den kommenden Spaß mit As Ever vorbereiten."