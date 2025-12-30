Für Weihnachtsschicht im Stadion: Taylor Swift gibt Mega-Trinkgeld

Ein überraschendes Weihnachtsgeschenk haben Mitarbeiter im Football-Stadium von Kansas City erhalten: Taylor Swift überreichte den Angestellten, die zu Weihnachten im Einsatz waren, zahlreiche Geldscheine.
Taylor Swift (36) gilt mit ihrem geschätzten Vermögen in Höhe von rund 1,6 Milliarden Dollar als reichste Musikerin der Welt. Und davon dürften auch andere profitieren: Einen Teil setzt sie immer wieder für gute Zwecke ein. So wurde jetzt bekannt, dass sie am zweiten Weihnachtstag nach dem Spiel der Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium großzügige Trinkgelder an die Angestellten verteilte.