Für Weihnachtsschicht im Stadion: Taylor Swift gibt Mega-Trinkgeld

Taylor Swift (36) gilt mit ihrem geschätzten Vermögen in Höhe von rund 1,6 Milliarden Dollar als reichste Musikerin der Welt. Und davon dürften auch andere profitieren: Einen Teil setzt sie immer wieder für gute Zwecke ein. So wurde jetzt bekannt, dass sie am zweiten Weihnachtstag nach dem Spiel der Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium großzügige Trinkgelder an die Angestellten verteilte.

"Taylor und Travis sind unglaublich nette Menschen" Zwar unterlag die Mannschaft ihres Verlobten Travis Kelce (36) den Denver Broncos mit 13:20, doch für die Mitarbeiter im Stadion wurde es dank Swift zum Glückstag. Eine Mitarbeiterin namens Robyn teilte ihre Erfahrungen auf Facebook und schilderte, dass die Sängerin ihr 600 Dollar Trinkgeld gab. Das sei ihr "gesamter Lohn für zwei Wochen" und genau der Betrag, den sie gerade erst für Weihnachtsgeschenke ausgegeben habe.

Sie habe während der Arbeit im Stadion zunächst Kelces Mutter Donna, dann den Footballer und seine berühmte Partnerin entdeckt, schrieb sie. Das Paar sei herumgelaufen und habe allen frohe Feiertage gewünscht. Zu Robyn habe die Sängerin gesagt, während sie ihr das Geld gab: "Vielen Dank für Ihre Arbeit an Weihnachten, bitte nehmen Sie das." Sie sei danach wie gelähmt gewesen. "Natürlich habe ich auch 'Frohe Weihnachten und vielen Dank' gesagt."

Erst danach habe sie das Geld gezählt, das Swift ihr überreichte: 600 Dollar. Sie habe dann sofort vor Rührung angefangen zu weinen. Zuhause wolle sie einen der Scheine in Ehren halten, weshalb sie ihn eingerahmt habe. Aber auch das restliche Geld warte noch auf seinen Einsatz: "Ich habe immer noch nichts davon ausgegeben." Sie wolle "die Geschichte mit Menschen teilen, die sie genauso wertschätzen werden wie ich", betonte Robyn. Deshalb veröffentliche sie die Geschichte in einer Swift-Fangruppe. "Taylor und Travis sind unglaublich nette Menschen. Das stimmt wirklich, sie sind einfach unglaublich nette Menschen."

Millionen-Spenden vor Weihnachten

Erst am 23. Dezember 2025 bestätigte die American Heart Association, dass Swift der Organisation eine Million Dollar überwiesen hat. Die Spende erfolgte zu Ehren ihres Vaters Scott (73), der Anfang des Jahres eine schwere Herzoperation überstehen musste. Zudem wurde auch bekannt, dass die Sängerin ebenfalls eine Million Dollar an die Hilfsorganisation Feeding America gespendet hat. Auch bei ihrer "Eras Tour" zeigte sich Taylor Swift großzügig und schüttete zum Dank insgesamt rund 197 Millionen US-Dollar als Bonus an ihre Crew aus.