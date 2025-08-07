Für Wednesday: Tim Burton inszeniert Musikvideo zu Lady Gagas Song

Im zweiten Teil der zweiten Wednesday-Staffel wird ein neuer Song von Lady Gaga zu hören sein. Dazu soll es auch ein Musikvideo geben - inszeniert von niemand Geringerem als Tim Burton, wie nun bekannt wurde.
Tim Burton (66) übernimmt ein ganz besonderes Regieprojekt. Wie der "Hollywood Reporter" unter Berufung auf einen Insider berichtet, inszeniert er das Musikvideo zu Lady Gagas (39) kommendem Song "Dead Dance". Das Lied wird in der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Wednesday" zu hören sein. Laut des Insiders wurde das Musikvideo in Mexiko gedreht. Wie Medien zuvor berichtet hatten, wurden Burton und die Sängerin im Juli auf der mexikanischen Insel Isla de las Muñecas (Puppeninsel) gesichtet.