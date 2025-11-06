Frankfurt/Main - Angeführt vom ehemaligen Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm und Basketball-Star Dirk Nowitzki sind insgesamt sechs große Persönlichkeiten in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen worden. Neben Ex-Fußballstar Lahm und dem ehemaligen NBA-Champion Nowitzki sind Greta Blunck (Hockey), Kathrin Boron (Rudern), Britta Heidemann (Fechten) und Maria Riesch (Ski alpin) neu dabei. Die Aufnahmefeier ist für den 19. November in Frankfurt/Main geplant.

"Die sechs neuen Mitglieder haben insgesamt 54 Medaillen bei internationalen Großereignissen gewonnen, davon zwölf bei Olympischen Spielen, 35 bei Welt- und sieben bei Europameisterschaften", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert. Insgesamt gehören 137 Sportlerinnen und Sportler derzeit zur Hall of Fame, die von der Sporthilfe initiiert wurde.

Große Verdienste im Sport und darüber hinaus

Blunck habe über Jahrzehnte das Damen-Hockey in Deutschland geprägt, hieß es in der Mitteilung. Sie war Spielerin, Trainerin und Funktionärin. Boron gewann 18 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften - so viele wie keine andere deutsche Ruderin. Heidemann holte drei Medaillen bei drei Olympischen Spielen. Riesch gewann dreimal Gold bei Olympischen Winterspielen und zwei Titel bei Weltmeisterschaften.

Lahm feierten neben dem WM-Titel mit der Nationalmannschaft mit dem FC Bayern große Erfolge, Nowitzki gewann unter anderem den NBA-Titel mit den Dallas Mavericks.

Sie stünden nicht nur für herausragende sportliche Leistungen, "sondern insbesondere auch für die Werte, die den Sport so bedeutsam für unsere Gesellschaft machen: für Fairplay, Miteinander, Haltung und Verantwortung. Sie leben ihre Vorbildrolle über den Wettkampf hinaus – durch Inklusionsprojekte, Stiftungen und weiteres gesellschaftliches Engagement", sagte Sporthilfe-Vorstandssprecher Max Hartung.