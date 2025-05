Für Vanished vor der Kamera: Gemeinsamer Dreh: Matthias Schweighöfer und Kaley Cuoco grüßen vom Set

Der deutsche Schauspiel-Star Matthias Schweighöfer (44) begeistert seine rund 1,3 Millionen Instagram-Follower mit einem besonderen Post. Auf dem sozialen Netzwerk teilte der Partner von Ruby O. Fee (29) ein Foto und einen kurzen Clip - beide zeigen ihn gemeinsam mit US-Star Kaley Cuoco (39), die vielen als Penny aus der Kultsitcom "The Big Bang Theory" bekannt ist. Mit seinem humorvollen Beitrag sorgt Schweighöfer bei seinen Fans für jede Menge Lacher.

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco scherzt auf Deutsch mit Matthias Schweighöfer

"Wie geht's dir?", fragt die lachende ehemalige Penny-Darstellerin in dem kurzen Videoclip vom Set der kommenden Serie "Vanished". Für den Thriller, der in Frankreich spielt, steht sie gerade mit dem deutschen Hollywoodstar vor der Kamera. In dem Clip auf Instagram scherzen die beiden gut gelaunt und vertraut miteinander. "Wissen sie in Deutschland, wer du bist?", neckt Cuoco ihren Schauspielkollegen. Auf einem weiteren Foto aus dem Beitrag lächelt der "The Big Bang Theory"-Star in die Kamera, während Schweighöfer eine seiner legendären Grimassen zieht. Er grüßt zudem aus der französischen Mittelmeermetropole Marseille, wo "Vanished" offenbar gerade gedreht wird.

Das erwartet die Fans in "Vanished"

In "Vanished" spielt "Big Bang Theory"-Star Cuoco aller Voraussicht nach eine seltene ernste Rolle. In der Serie reist sie als Alice mit ihrem Partner Tom (Sam Claflin, 38) durch Frankreich. Doch auf einer Zugfahrt während des romantischen Trips verschwindet Tom urplötzlich. Alice setzt in der Folge alles daran, ihren Liebsten wiederzufinden. Dabei gerät sie laut der offiziellen Synopsis der Story "in ein Netz aus Intrigen und Gefahren": Sie deckt schockierende Geheimnisse über den Mann auf, den sie zu kennen glaubte. Welche Rolle Matthias Schweighöfer spielen wird, ist noch nicht bekannt.

"Vanished" soll 2026 veröffentlicht werden.