Für US-Wahl: Beyoncé verwandelt sich in Pamela Anderson

1 Beyoncé in Houston. Foto: Kyle Mazza / Anadolu/ABACAPRESS/ddp images

US-Popstar Beyoncé hat zur US-Wahl ein besonderes Video veröffentlicht. Die Sängerin nutzte den Clip nicht nur für einen Wahlaufruf, sondern zeigte sich auch im "Baywatch"-Look von Pamela Anderson.











Sängerin Beyoncé (43) hat in einem MusikvideoPamela Anderson (57) und ihre Rolle in der Kultserie "Baywatch" (1989-2001) gewürdigt. Am Tag der US-Präsidentschaftswahl (5. November) veröffentlichte sie den Clip zum Song "Bodyguard" aus ihrem Country-Album "Cowboy Carter" in den sozialen Medien. Darin ist sie unter anderem mit blonder Perücke und im roten Badeanzug mit der Aufschrift "Beywatch" zu sehen. Mit diesem setzt sie auch zum ikonischen Slow-Motion-Lauf an, mit dem die "Baywatch"-Stars berühmt wurden.